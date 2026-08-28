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Γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League.

Η κλήρωση για τη League Phase του Europa League έφερε τις: Μίλαν (εντός), Μαρσέιγ (εκτός), Σπάρτα Πράγας (εντός), Ρεν (εκτός), Γιαγκελόνια (εντός), Τσέλιε (εκτός), Χόφενχαϊμ (εντός) και Τορένσε (εκτός) στον δρόμο του Ολυμπιακού.

Οι ημερομηνίες της League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 16/17 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 15 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 22 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 5 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 26 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 10 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 21 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2027