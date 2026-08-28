Έρχεται τον Σεπτέμβριο η νέα εντυπωσιακή συσκευή της Apple.

Ένα από τα πιο φιλόδοξα προϊόντα των τελευταίων ετών ετοιμάζεται να παρουσιάσει η Apple, καθώς το πρώτο πτυσσόμενο iPhone αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του τον Σεπτέμβριο. Η νέα συσκευή θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα της εταιρείας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Apple αναζητά το επόμενο μεγάλο προϊόν που θα ενθουσιάσει το καταναλωτικό κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το «Power On», το πτυσσόμενο iPhone αναμένεται να παρουσιαστεί σε εκδήλωση της Apple στις 9 Σεπτεμβρίου ή κοντά σε αυτή την ημερομηνία. Η συσκευή εκτιμάται ότι θα τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας των iPhone, με τιμή που θα ξεπερνά τα 2.000 δολάρια.

Ένα νέο κεφάλαιο για το iPhone

Τα τελευταία χρόνια η Apple έχει παρουσιάσει αρκετά σημαντικά προϊόντα, ωστόσο οι πραγματικά επαναστατικές νέες συσκευές έχουν γίνει πιο σπάνιες. Μετά τα AirPods, το ανασχεδιασμένο iPad Pro, το Apple Watch Ultra και το Vision Pro, το πτυσσόμενο iPhone θα μπορούσε να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο τεχνολογικό άλμα της εταιρείας.

Το ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη κατηγορία συσκευών έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς ένα πτυσσόμενο smartphone μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως ένα συμβατικό τηλέφωνο και ως μια μεγαλύτερη οθόνη για βίντεο, παιχνίδια, τηλεδιασκέψεις και εργασία.

Όσοι έχουν ήδη δει ή χρησιμοποιήσει το νέο μοντέλο της Apple κάνουν λόγο για συσκευή που συνδυάζει μικρό μέγεθος όταν είναι κλειστή με μια μεγαλύτερη εσωτερική οθόνη όταν ανοίγει. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να έχει δοθεί στον μηχανισμό αναδίπλωσης, στην ανθεκτικότητα και στην αξιοποίηση της μεγαλύτερης οθόνης από τις εφαρμογές, που θυμίζουν περισσότερο iPad.

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Οι αδυναμίες και η απουσία τηλεφακού

Παρά τις υψηλές προσδοκίες, το πρώτο πτυσσόμενο iPhone έχει κάποια μειονεκτήματα.

Ένα από τα σημαντικότερα που αναφέρονται αφορά την κάμερα. Παρά το ιδιαίτερα υψηλό κόστος της συσκευής, το μοντέλο φέρεται να μην διαθέτει τηλεφακό, γεγονός που ενδέχεται να προβληματίσει τους καταναλωτές που αναζητούν ένα κορυφαίο φωτογραφικό σύστημα.

Σε μια συσκευή που αναμένεται να κοστίζει πάνω από 2.000 δολάρια, οι απαιτήσεις των αγοραστών θα είναι ιδιαίτερα υψηλές. Ειδικά όσοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ένα τόσο μεγάλο ποσό είναι πιθανό να περιμένουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία φωτογραφίας και βίντεο.

Μια ακόμη αλλαγή αφορά τον τρόπο ταυτοποίησης του χρήστη. Το πτυσσόμενο iPhone φέρεται να βασίζεται στο Touch ID και όχι στο Face ID, που αποτελεί πλέον τον καθιερωμένο τρόπο βιομετρικής αναγνώρισης στα iPhone.

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Η μεγάλη μάχη της Κίνας

Ιδιαίτερη σημασία για την Apple θα έχει η πορεία του νέου iPhone στην κινεζική αγορά.

Τα πτυσσόμενα smartphones εξακολουθούν να αποτελούν σχετικά μικρό τμήμα της παγκόσμιας αγοράς. Το 2025 αντιστοιχούσαν περίπου στο 1,6% των συνολικών αποστολών smartphones. Η Κίνα, ωστόσο, αποτελεί εξαίρεση, καθώς αντιπροσώπευσε περισσότερο από το ήμισυ των παγκόσμιων αποστολών πτυσσόμενων συσκευών, με περισσότερα από 10 εκατομμύρια να πωλούνται στη χώρα.

Η Apple καλείται επομένως να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό από κινεζικές εταιρείες, με τη Huawei να έχει επενδύσει σημαντικά στα πτυσσόμενα τηλέφωνα. Για τους καταναλωτές της συγκεκριμένης αγοράς, η τεχνολογική καινοτομία αλλά και το premium προφίλ μιας συσκευής αποτελούν σημαντικούς παράγοντες.

Το πτυσσόμενο iPhone θα μπορούσε να συνδυάσει ακριβώς αυτά τα δύο χαρακτηριστικά και να αποτελέσει ένα κρίσιμο προϊόν για την Apple στην προσπάθειά της να ενισχύσει τη θέση της στην Κίνα.

Έρχονται αυξήσεις στις τιμές των iPhone

Την ίδια στιγμή, η Apple φέρεται να εξετάζει αυξήσεις στις τιμές των νέων iPhone, καθώς το κόστος βασικών εξαρτημάτων συνεχίζει να αυξάνεται.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές αυξήσεις σε άλλες κατηγορίες προϊόντων. Οι τιμές των Mac και iPad αυξήθηκαν κατά μέσο όρο περίπου 23%, με το MacBook Air να γίνεται ακριβότερο κατά 200 δολάρια, το Mac Studio κατά 500 δολάρια και το iPad Air κατά 150 δολάρια.

Η αύξηση του κόστους μνήμης και άλλων εξαρτημάτων επηρεάζει πλέον και το iPhone. Η Samsung και η Google έχουν ήδη αυξήσει κατά περίπου 100 δολάρια τις τιμές των τελευταίων μοντέλων τους.

Εάν η Apple ακολουθήσει την ίδια πρακτική, το iPhone 18 Pro θα μπορούσε να φτάσει τα 1.199 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση περίπου 9%.

Ωστόσο, η εταιρεία φαίνεται να εξετάζει προσεκτικά το ύψος της αύξησης, καθώς μια πολύ μεγάλη ανατίμηση θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις από τους καταναλωτές. Ένα νέο πρόγραμμα συνδρομητικής αναβάθμισης θα μπορούσε, πάντως, να περιορίσει την επίδραση των υψηλότερων τιμών, επιτρέποντας στους πελάτες να πληρώνουν σε μηνιαίες δόσεις.

Αλλαγές στα Apple Store για τις νέες συσκευές

Παράλληλα με το πτυσσόμενο iPhone, η Apple φαίνεται να προετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στα καταστήματά της ενόψει μιας σειράς νέων προϊόντων για το σπίτι.

Οι χώροι που φιλοξενούν αξεσουάρ όπως HomePod, Apple TV, AirPods και προϊόντα Beats αναμένεται να αναδιαμορφωθούν. Στα σχέδια περιλαμβάνονται νέες προθήκες και διαφορετική διάταξη των προϊόντων.

Η Apple αναμένεται να παρουσιάσει ανανεωμένο Apple TV και νέο HomePod mini, ωστόσο οι αλλαγές στα καταστήματα φαίνεται να παραπέμπουν και σε ένα ακόμη σημαντικότερο προϊόν, τον πολυαναμενόμενο smartdisplay.

Πρόκειται για μια διαφορετική κατηγορία συσκευής για την Apple, η οποία θα χρειάζεται ειδικό χώρο επίδειξης ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της και τη σύνδεσή της με τις υπόλοιπες συσκευές του συστήματος της εταιρείας.

Τι άλλο ετοιμάζει η Apple

Οι τελευταίες πληροφορίες για την Apple περιλαμβάνουν και μια σειρά από άλλες εξελίξεις.

Η εταιρεία φέρεται να μειώνει θέσεις εργασίας σε διάφορες ομάδες, μεταξύ άλλων στον τομέα του Vision Pro, του καθηλωτικού βίντεο, της Siri και σε τμήματα μηχανικής λογισμικού.

Παράλληλα, το iPhone που σχεδιάζεται για την 20ή επέτειο της συσκευής το 2027 εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, ενώ η επικεφαλής των Apple Pay και Wallet, Τζένιφερ Μπέιλι, αναμένεται να αποχωρήσει από την εταιρεία.

Η Apple έχει επίσης προσλάβει τον Nate Gatten από την American Airlines ως νέο επικεφαλής κυβερνητικών υποθέσεων.

Όσο για τα πολυσυζητημένα AirPods με κάμερες, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αναμένονται πριν από το 2027, παρά τις πρόσφατες διαρροές που δημιούργησαν σενάρια για παρουσίασή τους ήδη από τον Σεπτέμβριο.

Νέο iMac με M6 πριν από το τέλος του 2026

Τέλος, η Apple φαίνεται να ετοιμάζει μια νέα έκδοση του iMac, χωρίς όμως να σχεδιάζει αυτή τη φορά έναν μεγάλο επανασχεδιασμό.

Ο επιτραπέζιος υπολογιστής είχε ανανεωθεί ριζικά το 2021 με το M1 και έκτοτε έχει περάσει από τις γενιές M3 και M4. Η επόμενη έκδοση αναμένεται να εξοπλιστεί με το τσιπ M6 και να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τον υφιστάμενο σχεδιασμό, με ορισμένες νέες χρωματικές επιλογές.

Οι ενδείξεις δείχνουν ότι τα μοντέλα με M6 βρίσκονται κοντά στην κυκλοφορία και ότι ο νέος iMac θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος στην αγορά πριν από το τέλος της χρονιάς.

Για την Apple, πάντως, το πτυσσόμενο iPhone παραμένει το μεγάλο στοίχημα. Η εταιρεία μπαίνει αργά σε μια αγορά που έχουν ήδη διαμορφώσει η Samsung, η Google, η Huawei και άλλοι κατασκευαστές.

Το ισχυρό brand, όμως, και η τεράστια βάση χρηστών του iPhone μπορούν να μετατρέψουν το πτυσσόμενο smartphone από εξειδικευμένο προϊόν σε μαζική κατηγορία.