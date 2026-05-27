Αλλαγές στη χρήση των κινητών τηλεφώνων φέρνει τίθενται σε ισχύ αρχής γενομένης από την προσεχή Δευτέρα 1η Ιουνίου με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να γίνει πιο εύκολη και γρήγορη η μεταφορά δεδομένων μεταξύ συσκευών iPhone και Android.

Η νέα ευρωπαϊκή ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές και υποχρεώνει τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να διευκολύνουν ουσιαστικά τους χρήστες που επιθυμούν να αλλάξουν κινητό ή λειτουργικό σύστημα.

Μέχρι σήμερα, η μετάβαση από Android σε iPhone ή αντίστροφα συνοδευόταν συχνά από προβλήματα στη μεταφορά επαφών, φωτογραφιών, μηνυμάτων και δεδομένων εφαρμογών. Πολλοί χρήστες έχαναν αρχεία ή χρειάζονταν πολύπλοκες διαδικασίες για να ολοκληρώσουν τη μεταφορά.

Με το νέο πλαίσιο, Apple και Google καλούνται να δημιουργήσουν πιο συμβατές και απλές λύσεις, ώστε οι πληροφορίες να μεταφέρονται απευθείας κατά την ενεργοποίηση μιας νέας συσκευής. Οι αλλαγές αφορούν όχι μόνο επαφές και φωτογραφίες, αλλά και δεδομένα εφαρμογών, ιστορικό μηνυμάτων και ρυθμίσεις χρήστη.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από την Apple να ανοίξει περισσότερο το οικοσύστημα του iOS σε συσκευές τρίτων κατασκευαστών μέχρι τον Ιούνιο του 2026. Αυτό σημαίνει ότι smartwatches εκτός Apple θα μπορούν να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με τα iPhone, προσφέροντας καλύτερη διαχείριση ειδοποιήσεων και ταχύτερη σύνδεση με αξεσουάρ. Οι νέες ρυθμίσεις θεωρούνται συνέχεια των παρεμβάσεων της Ε.Ε. μετά την καθιέρωση του κοινού φορτιστή USB-C στα smartphones και έχουν ως βασικό στόχο να περιορίσουν τους τεχνολογικούς «φραγμούς» μεταξύ διαφορετικών εταιρειών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αλλαγές αυτές επιτρέπουν στους χρήστες να αλλάζουν συσκευή χωρίς τον φόβο απώλειας σημαντικών δεδομένων ή περιορισμών συμβατότητας.