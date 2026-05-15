Εκτιμάται ότι έως και 100 εκατομμύρια άτομα θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις..

Οι χρήστες Android στις ΗΠΑ ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση από έναν διακανονισμό ύψους 135 εκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζεται με ομαδική αγωγή κατά της Google.

Oι συσκευές Android φέρονται να μετέδιδαν δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στο παρασκήνιο χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών, καταγράφοντας δραστηριότητα χρήσης δεδομένων ακόμη και όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιούνταν ενεργά. Η Google δεν έχει παραδεχτεί κάποια παράβαση, ωστόσο συμφώνησε σε οικονομικό διακανονισμό.

Ποιοι μπορεί να είναι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στον διακανονισμό έχουν όσοι:

είναι κάτοικοι ΗΠΑ

χρησιμοποίησαν συσκευή Android με πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

χρησιμοποίησαν τη συσκευή μεταξύ 12 Νοεμβρίου 2017 και της τελικής έγκρισης του διακανονισμού

δεν συμμετέχουν σε παρόμοια αγωγή στην Καλιφόρνια

Εκτιμάται ότι έως και 100 εκατομμύρια άτομα θα μπορούσαν να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Πιθανό ποσό αποζημίωσης

Οι αρχικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ποσά έως περίπου 100 δολάρια ανά άτομο, αν και το τελικό ποσό ενδέχεται να είναι χαμηλότερο. Το ακριβές ύψος θα καθοριστεί μετά την τελική δικαστική έγκριση, καθώς το συνολικό ποσό θα μοιραστεί μεταξύ των δικαιούχων αφού αφαιρεθούν δικαστικά και διοικητικά έξοδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Διαδικασία διεκδίκησης

Όσοι έχουν λάβει ειδοποίηση με αναγνωριστικό και κωδικό επιβεβαίωσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω του επίσημου ιστότοπου του διακανονισμού, επιλέγοντας τρόπο πληρωμής.

Ακόμη και όσοι δεν έχουν λάβει ειδοποίηση, αλλά θεωρούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπεύθυνους της υπόθεσης για περισσότερες πληροφορίες. Η προθεσμία υποβολής ή ένστασης είναι πριν από την ακρόαση της 23ης Ιουνίου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Google δεσμεύεται να βελτιώσει τη διαφάνεια σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται στο παρασκήνιο μέσω Android. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχύσει τους ελέγχους ώστε να σταματά η συλλογή δεδομένων όταν οι χρήστες απενεργοποιούν τη χρήση δεδομένων στο παρασκήνιο.

Πηγή: tomsguide.com