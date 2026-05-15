Γιαν Κάρας και Οδυσσέας Χριστοφόρου έδωσαν το στίγμα της φετινής εκδήλωσης, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα Forward έχει εξελιχθεί σε ένα ζωντανό οικοσύστημα.

Τα 10 χρόνια πορείας του συμπλήρωσε το Allwyn Forward, το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας της Allwyn Hellas που στηρίζει δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Forward γιόρτασ με τη διοίκηση της Allwyn και την Endeavor Greece να κάνουν λόγο για ένα πρόγραμμα που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Γιαν Κάρας, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «πραγματικό success story». Όπως ανέφερε, μέσα σε δέκα χρόνια το Forward έφτασε να υποστηρίζει 100 επιχειρήσεις με ένα κοινό όραμα

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Οδυσσέας Χριστοφόρου, παρουσίασε τα αποτελέσματα του προγράμματος, τονίζοντας ότι ο αρχικός στόχος ήταν να βοηθηθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. Στην πορεία το Forward ξεπέρασε κάθε προσδοκία και σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Ο Οδυσσέας Χριστοφόρου, έδωσε το στίγμα της φετινής εκδήλωσης, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα Forward έχει εξελιχθεί σε ένα ζωντανό οικοσύστημα. «Η Allwyn υποστηρίζει έμπρακτα δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνοντάς τους εργαλεία για να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές. Προοπτικές που μεταφράζονται σε κάτι εξαιρετικά ουσιαστικό για τη χώρα μας: νέες θέσεις εργασίας. Το Forward δεν είναι πλέον απλώς ένα πρόγραμμα, αλλά ένα ζωντανό επιχειρηματικό οικοσύστημα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το πρόγραμμα έχει συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 4.000 άμεσων νέων θέσεων εργασίας και 28.000 έμμεσων, ενώ ο συνολικός τζίρος των συμμετεχουσών εταιρειών αυξήθηκε κατά πάνω από 700 εκατ. ευρώ στη διάρκεια της δεκαετίας.

Στη διάρκεια ειδικής τελετής το πρόγραμμα καλωσόρισε στους κόλπους του 19 νέες επιχειρήσεις, οι οποίες εντάσσονται πλέον στο οικοσύστημα του Allwyn Forward. Παράλληλα, βραβεύτηκαν εταιρείες και άνθρωποι που ξεχώρισαν σε προηγούμενες κατηγορίες του προγράμματος, σε κατηγορίες που συνδέονται με την ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την εξαγωγική δραστηριότητα.

Οι 19 νέες εταιρείες, που εντάσσονται στον νέο κύκλο του προγράμματος, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυναμικών κλάδων, στους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πρόκειται για τις εταιρείες: Access Fashion, Alterra, Ask2Travel, Attrativo, Design Pergola, Energiers, Ma Cherie, Mytilos, Nef Nef, Ούζο Πλωμάρι, Petrou Nuts, Rezos Brands, Ροδούλα, Sun of a Beach, Survey Digital Photovoltaics, TLT, Trikalinos Bottarga, Vassaltis Vineyards και Zeo Bakery.