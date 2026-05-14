Στον Άγιο Δομίνικο η οικογένεια του Σταύρου Φλώρου.

Ο Σταύρος Φλώρος, ο 21χρονος παίκτης του Survivor νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου, σε σταθερή κατάσταση, έχοντας ήδη ανοίξει τα μάτια του και επικοινωνήσει με τους γονείς του, γεγονός που έφερε ανακούφιση στους ανθρώπους του.

Στο πλευρό του έχουν ταξιδέψει τις τελευταίες ώρες μέλη της οικογένειάς του, ανάμεσά τους δύο θείοι του, η αδερφή του και ο γαμπρός του, προκειμένου να τον στηρίξουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν σκάφος πέρασε πάνω από τον νεαρό την ώρα που βρισκόταν στη θάλασσα για ψαροντούφεκο, προκαλώντας τον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του από το γόνατο και κάτω, αλλά και σοβαρό τραυματισμό στο δεύτερο πόδι. Παρά τη σκληρή δοκιμασία, ο Σταύρος φέρεται να αντιμετωπίζει την κατάσταση με δύναμη και αισιοδοξία, τονίζοντας πως το σημαντικότερο είναι ότι παραμένει ζωντανός.

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρουσία του φίλου και συμπαίκτη του, Μάνου Μαλλιαρού, ο οποίος αντέδρασε άμεσα και με ψυχραιμία, ανεβάζοντάς τον στο σκάφος και παραμένοντας δίπλα του μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο. Οι εικόνες που αντίκρισε ήταν σοκαριστικές, με αποτέλεσμα να υποστεί νευρικό κλονισμό από την ένταση και τη μεγάλη αιμορραγία που είχε ο τραυματίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ατζούν Ιλιτζαλί αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα νοσηλείας και αποκατάστασης του Σταύρου Φλώρου, ενώ σχεδιάζεται και η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας του 21χρονου ξεκαθάρισε πως η οικογένεια δεν σκοπεύει να κινηθεί νομικά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να γίνει καλά το παιδί μας. Το σημαντικό είναι ότι ζει».

