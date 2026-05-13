Ο Γιώργος Κόρομι, είναι ένας από τους παίκτες που πέρασε με επιτυχία από το Survivor. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στον Άγιο Δομίνικο, μίλησε για τη δική του εμπειρία.

Τη δική του εμπειρία από την παραλία του Survivor μοιράστηκε το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου, ο Γιώργος Κορομί, πρώην παίκτης του ριάλιτι, περιγράφοντας ένα περιστατικό με το οποίο είχε έρθει αντιμέτωπος.

Πιο συγκεκριμένα, το βράδυ της Δευτέρας 11 Μαΐου, έγινε γνωστό ότι τραυματίστηκε σοβαρά ένας παίκτης του ριάλιτι, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν τραυματισμό εκτός γυρισμάτων και αγωνιστικού πεδίου.

Το πρόσωπο που αφορά η είδηση, είναι ο Σταύρος Φλώρος από την ομάδα των Επαρχιωτών, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο τουριστικό σκάφος την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο.

Το πρωί της Τετάρτης 13 Μαΐου, ο πρώην παίκτης του ριάλιτι, Γιώργος Κόρομι, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» εστιάζοντας στους κινδύνους που ελλοχεύουν στις ακτές του Άγιου Δομίνικου, αλλά και τους κανονισμούς που θέτει η παραγωγή.

Συγκεκριμένα, ανέφερε αρχικά: «Η παραγωγή αυτό που μας λέει πάντα είναι ότι θα βουτάμε, θα τους ενημερώνουμε για τις βουτιές για να υπάρχει και κάποιο άτομο της παραγωγής. Δεν υπάρχουν, όπως άκουσα, όρια στο ψαροντούφεκο, είναι ανοιχτή θάλασσα... Αυτός που θέτει τα όρια είναι ο εκάστοτε άνθρωπος της παραγωγής, ο οποίος έρχεται μαζί σου, έχει μία εμπειρία της θάλασσας, αυτός θα θέσει τα όρια, θα ‘ρθει μαζί σου, θα ακολουθήσει και θα δει ότι τηρείς τους κανόνες ασφαλείας».

«Δεν βουτάς ποτέ χωρίς σημαδούρα. Αυτό που άκουσα εγώ είναι ότι βούτηξαν, δυστυχώς, τα δύο παιδιά, χωρίς σημαδούρα, και χωρίς την επίβλεψη κάποιου ανθρώπου από την παραγωγή… Η σημαδούρα είναι βέβαια κάτι το οποίο είναι δύσκολο να την κουβαλάς μαζί σου, γιατί δεν μας δίνουν μία απλή σημαδούρα, όπως έχουμε εδώ ένα μπαλονάκι… Μας δίνουν για ασφάλεια ένα ολόκληρο μπαλόνι μεγάλο από σκάφος, το οποίο είναι μισό μέτρο σχεδόν σε διάμετρο, για να γινόμαστε ορατοί, γιατί τα σκάφη εκεί είναι πολλά…».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε άλλο σημείο σε περίπτωση ατυχήματος χρειάζεται να καλυφθούν μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να φτάσει κανείς στο νοσοκομείο «Είναι πολύ τυχερός ο Σταύρος, που άμα έχει τραυματιστεί όπως έχουμε ακούσει, είναι τυχερός που ζει».

Με αφορμή τα όσα ανέφερε, αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής στιγμιότυπα από τη δική του εμπειρία. Όπως ανέφερε όταν διαγωνιζόταν στο ριάλιτι έκανε ψαροντούφεκο και μία αντίστοιχη βάρκα πέρασε από πάνω του. Ο ίδιος, λόγω εμπειρίας, είχε την ευκαιρία να αντιδράσει, βουτώντας σε αρκετά μεγάλο βάθος προκειμένου να προστατευτεί:

«Κι εμένα έχει περάσει σκάφος από πάνω. Ήταν μαζί μου άνθρωπος της παραγωγής, είχαμε σημαδούρες κανονικά, κι ήταν μαζί μου και ο Σάκης Κατσούλης στα πενήντα μέτρα απόσταση, και το είδαν και πανικοβληθήκαν, γιατί νόμιζαν ότι με χτύπησε το σκάφος. Εγώ με το που είδα ότι δεν με έχει δει, δεν πανικοβλήθηκα, λόγω εμπειρίας, και κατάφερα και βούτηξα βαθιά κάτω, κράτησα την ανάσα μου, το σκάφος πέρασε από πάνω μου, δηλαδή είδα με τα μάτια μου τις δύο προπέλες να περνάνε, και με το που υπολόγισα ότι είναι ασφαλές να ανέβω, ανέβηκα πάνω. Και ήμουνα πολύ τυχερός… Να ευχηθώ δύναμη στους δικούς του…».

