Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Αστυνομικοί κατάσχεσαν 19.050 δισκία και 1.931 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών.

Αναβολικά αξίας από 100.000 έως 160.000 ευρώ μετέφερε με φορτηγό, μέσα σε κρύπτες, άνδρας που συνελήφθη σε περιοχή της Ροδόπης.

Αξιοποιώντας πληροφορίες για τη μεταφορά αναβολικών από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στο φορτηγό που οδηγούσε ο εν λόγω αλλοδαπός, το μεσημέρι της Τρίτης. Σε κρύπτες, στο εσωτερικό του οχήματος, βρέθηκαν 19.050 δισκία και 1.941 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών.

Επίσης, κατασχέθηκαν 1.740 ευρώ και το φορτηγό. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης.

{https://www.youtube.com/watch?v=DgaeJJPwPqs}