Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ έπεσε γνωστός bodybuilder στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντοπίστηκαν στην κατοχή του παράνομες αναβολικές ουσίες.

Ο συλληφθέντας είναι πασίγνωστος στον χώρο του bodybuilding και πρωταθλητής, ενώ διατηρεί ενεργό λογαριασμό στα social media με χιλιάδες ακολούθους. Μέρος του περιεχομένου του μάλιστα είναι η παροχή συμβουλών σε θέματα γυμναστικής και διατροφής.

Μαζί με τον bodybuilder συνελήφθησαν ο πατέρας του αλλά και η αδερφή του, καθώς στην επιχείρηση που διατηρούν φέρονται να διέθεταν κάποια από τα πιο σκληρά αναβολικά.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ.

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις της Αστυνομίας.