Ο 20χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Συνελήφθη ο 20χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 24χρονης που είχε βρεθεί σοβαρά τραυματισμένη σε πυλωτή πολυκατοικίας το βράδυ της 17ης Μαρτίου στην Βέροια. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση για τις σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Πώς τον εντόπισαν οι Αρχές

Οι Αρχές φαίνεται πως έφτασαν στα ίχνη του από το κινητό τηλέφωνο της παθούσας και τον προσήγαγαν ως ύποπτο. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς ο νεαρός παραδέχθηκε ότι προηγήθηκε καβγάς με την 24χρονη κι ότι ανταπέδωσε σε χτυπήματα που δέχθηκε από τη γυναίκα. Από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι συνδέονταν με φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.

Την κοπέλα εντόπισαν αιμόφυρτη και σε άθλια κατάσταση γύρω στις 22:00 το βράδυ περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία. Ακολούθησε η μεταφορά της στο Νοσοκομείο Βέροιας, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων της.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη σήμερα (20 Μαρτίου 2026) το απόγευμα στη Βέροια, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, ένας ημεδαπός άνδρας, για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ημεδαπής γυναίκας. Ειδικότερα, το βράδυ της 17ης Μαρτίου 2026, η ημεδαπή γυναίκα βρέθηκε σε περιοχή της Βέροιας, σοβαρά τραυματισμένη στο κεφάλι και στο πρόσωπο και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του ημεδαπού άνδρα, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών, καθώς και τη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, ο οποίος και συνελήφθη κατόπιν εντάλματος σύλληψης του Ανακριτή Βέροιας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε άγρια χτυπημένη

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 24χρονη γυναίκα που βρέθηκε με πολύ σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια, η οποία παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου». Η 24χρονη κοπέλα φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή της ιδιαίτερα κρίσιμη.

