Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.

Συνελήφθη από αστυνομικούς στην Κοζάνη ένας 29χρονος, μετά από έρευνα χθες το απόγευμα στην οικία του, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και βεγγαλικών.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ζυγαριές ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης, 34 κροτίδες, 2 μαχαίρια μήκους έντεκα εκατοστών, μία ματσέτα μήκους μισού μέτρου, 2 τρίφτες κάνναβης, 5 πυροτεχνήματα και ένα γυάλινο βάζο με υπολείμματα κάνναβης.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.