Οι τρεις Τούρκοι αναμένεται να απελαθούν.

Στη σύλληψη τριών Τούρκων προχώρησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (29/04) στελέχη του «ελληνικού FBI», με κατηγορίες για παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και αλλοδαπών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΑΟΕ, για την καταπολέμηση τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας σε περιοχή της Αττικής, κατά την οποία διενεργήθηκε έρευνα στην οικία τους.

Από την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 3,54 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε νάιλον συσκευασία, ενώ όπως προέκυψε δύο εκ των συλληφθέντων στερούνταν εγγράφων που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος τους θα επιβληθεί το μέτρο της διοικητικής απέλασης.