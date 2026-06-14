Από την πλευρά τους, οι συγγενείς των θυμάτων δηλώνουν απολύτως βέβαιοι για την ενοχή του 65χρονου, με τον ίδιο τον κατηγορούμενο να τονίζει ως υπερασπιστικό στοιχείο ότι εκείνος συντηρούσε την οικογένεια με τη σύνταξή του.

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, με τον 65χρονο Ιταλό κατηγορούμενο να δηλώνει μέσω των συνηγόρων του ότι θα ζητήσει την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης και την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση προτίθεται μέσα στις επόμενες ημέρες να καταθέσει σχετικό αίτημα, επικαλούμενη την ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης και το άνοιγμα των ιατρικών φακέλων των θυμάτων, προκειμένου –όπως υποστηρίζει– να αποσαφηνιστούν κρίσιμες πτυχές του περιστατικού.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου

Ο 65χρονος, ο οποίος επιμένει στην αθωότητά του, φέρεται να υποστηρίζει ότι η 54χρονη σύντροφός του προκάλεσε τον θάνατο του 26χρονου γιου της και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε, διατυπώνοντας ένα διαφορετικό σενάριο από εκείνο που εξετάζουν οι αρχές.

Παράλληλα, κατά την απολογία του περιέγραψε λεπτομερώς τις στιγμές που –όπως ισχυρίζεται– εντόπισε τα δύο θύματα νεκρά μέσα στο σπίτι, ενώ φέρεται να υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο, τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας, μεταξύ των οποίων αμυντικά τραύματα στη σορό της 54χρονης, φαίνεται να δημιουργούν ερωτήματα που δεν συνάδουν με τον ισχυρισμό περί αυτοτραυματισμού.

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Οι έρευνες των Αρχών

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, αναμένοντας τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια και την ανάλυση κρίσιμων ευρημάτων από τον τόπο του εγκλήματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε πιθανά ίχνη αίματος σε αντικείμενα και στο όχημα του κατηγορουμένου, καθώς και σε καταγραφές από κάμερες ασφαλείας που ενδέχεται να ρίξουν φως στις κινήσεις του τη μοιραία νύχτα.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, το κίνητρο της διπλής ανθρωποκτονίας παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο, ενώ οι αντιφατικοί ισχυρισμοί και τα ιατροδικαστικά ευρήματα συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο και σκοτεινό παζλ για τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

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