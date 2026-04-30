Προσωρινά κρατούμενος ο 89χρονος. Όσα ζήτησε ο συνήγορός του.

Στη φυλακή οδηγείται ο 89χρονος ο οποίος κρατώντας καραμπίνα, μπήκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο της Αθήνας και πυροβόλησε, τραυματίζοντας ευτυχώς ελαφριά πέντε υπαλλήλους, ενώ στη συνέχεια διέφυγε έως ότου συνελήφθη στην Πάτρα. «Δεν ήθελα να τους κάνω κακό, ήθελα να πλήξω τον ΕΦΚΑ και τη δικαιοσύνη. Αυτό το έκανα για εσάς, για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη και ο ΕΦΚΑ σωστά για τις συντάξεις σας» είπε ο 89χρονος σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του.

Προφυλακιστέος ο 89χρονος «πιστολέρο»

Ειδικότερα, μετά την απολογία του στην 3η τακτική ανακρίτρια ο 89χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος. Σύμφωνα με πληροφορίες, επέμεινε απολογούμενος πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει κανέναν υπάλληλο για αυτό και τους πυροβόλησε στα πόδια. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι τον «έπνιξε η αγανάκτηση» και προχώρησε σε αυτή την ενέργεια λόγω της μην έκδοσης της σύνταξής του και της μειωτικής συμπεριφοράς που εισέπραξε στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο 89χρονος που κατηγορείται για τρία κακουργήματα και έξι πλημμελήματα, σύμφωνα με τον συνήγορό του, φέρεται να είπε χαρακτηριστικά: «Αφού δεν είχα άλλη λύση έφθασα σε αδιέξοδο. Ήμουν σε απόγνωση. Γέρασα, δεν μπορούσα πλέον να περπατήσω Πήρα την καραμπίνα και το περίστροφο που αγόρασα πριν 5 χρόνια και πήγα αρχικά στον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια στο Πρωτοδικείο Αθηνών στην Λουκάρεως όπου πυροβόλησα στο δάπεδο χωρίς πρόθεση να τραυματίσω ή να σκοτώσω άνθρωπο. Δεν ήθελα να σκοτώσω ,ήθελα να κάνω θόρυβο ντόρο να τους τρομάξω να γίνουν καλύτερες οι υπηρεσίες όταν πρόκειται για απονομή σύνταξη να λειτουργούν σωστά να σέβονται τον πολίτη».

Σημειώνεται ότι ο συνήγορος του 89χρονου ζήτησε να υποβληθεί ο κατηγορούμενος σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, ενώ μέχρι τότε θα κρατηθεί κανονικά σε σωφρονιστικό κατάστημα. Μέσω του συνηγόρου του πάντως ο 89χρονος ζήτησε συγνώμη από τους τραυματίες υπαλλήλους, δηλώνοντας την πρόθεσή του να τους αποζημιώσει, διαθέτοντας 2.000 ευρώ στον καθένα!.

Το «στίγμα» της υπερασπιστικής του γραμμής έδωσε ο συνήγορός του

Σε ανάρτησή του ο δικηγόρος Βασίλης Νούλεζας σημείωσε σχετικά: «Εξήγησε ότι έχει εργασθεί από το 1952-59 στην Ελλάδα πριν εκπληρώσει την στρατιωτική θητεία του και όταν επέστρεψε από την Γερμανία και την Αμερική όπου εργάσθηκε για 48 χρόνια. Ζήτησε την απονομή σύνταξης που δικαιούτο από το ΙΚΑ σήμερα ΕΦΚΑ και απορρίφθηκε το αίτημα του. Στη συνέχεια προσέφυγε στο διοικητικό πρωτοδικείο Αθηνών όπου δικαιώθηκε εν μέρει και ότι η ασκηθείσα ΕΦΕΣΗ του απορρίφθηκε για τυπικό λόγο διότι δεν προσκομίσθηκε ένα παράβολο του δημοσίου 150€!

Την συγκεκριμένη αίτηση αναγκάσθηκε να την υποβάλλει δύο φορές διότι η πρώτη ήταν δήθεν ανυπόγραφη! Κατέθεσε ότι το ΙΚΑ σε αλληλογραφία με τον γερμανικό φορέα ΑΟΚ έγραψε ότι δήθεν είχε μόνον 37 ένσημα ενώ στην πραγματικότητα είχε 472€ με αποτέλεσμα ο ΑΟΚ να του στείλει επιστολή προειδοποιώντας τον ότι θα διεκδικήσει όλα τα χρήματα πίσω που είχε λάβει ως τότε που όφειλε να επιστρέψει, εξέλιξη που απετράπη διότι ο ίδιος αναγκάστηκε, μετέβη αυτοπρόσωπα στον ΑΟΚ και με στοιχεία απέδειξε ότι νόμιμα ελάμβανε την σύνταξη του.

Τελικώς δικαιώθηκε συνέχισε να λαμβάνει την γερμανική σύνταξη και θυμάται ότι μια Γερμανίδα υπάλληλος στον ΑΟΚ όπου απευθύνθηκε του είπε το γερμανικό ΙΚΑ εργάζεται για πολίτες που εργάσθηκαν στην Γερμανία

Η Ελλάδα είναι χώρα ευρωπαϊκή ή της Αφρικής; Φράση που τον έκανε να νιώσει ντροπή και προσβολή. Αυτή η εξέλιξη η ψυχική ταλαιπωρία που υπέστη και η οικονομική ζημιά καθώς ξόδεψε περίπου 30.000€ για τον δικαστικό αγώνα τον εξαγρίωσε. Τότε έστειλε επιστολή απειλητική στην Εισαγγελία Αθηνών ότι αν δεν λυθεί σε 6 μήνες το θέμα του θα πήγαινε εκεί με την καραμπίνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαταχθεί ακούσια νοσηλεία του στο ΔΑΦΝΙ όπου παρέμεινε 23 ημέρες χωρίς να διαγνωσθεί ότι πάσχει από ψυχικό νόσημα».

