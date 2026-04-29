Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο πήρε ο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 5 ανθρώπους σε Κεραμεικό και Λουκάρεως. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σε βάρος του 89χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και σειρά πλημμελημάτων που αφορούν:Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος

Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο

Οπλοχρησία κατ' εξακολούθηση

Παραμονή οπλοφορία όπλου για θύρα κατ' εξακολούθηση

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών και φυσιγγίων

Παράνομη κατοχή όπλων, μαχαιριών και ρέπλικα

Διατάραξη της λειτουργίας της υπηρεσίας κατά εξακολούθηση και

Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση»

Σε δήλωσή του συνηγόρου του, στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ο ηλικιωμένος αρνείται πως είχε σκοπό να κάνει κακό, υποστηρίζοντας πως ήταν μία πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας.

«Δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση, ήθελα μόνο να φοβίσω το σύστημα. 40 χρόνια εργασίας στο Σικάγο λαμβάνω σύνταξη 2.614 δολάρια. Το ΙΚΑ αλλοίωσε τα ένσημά μου, από 472 έγιναν 37. 21 χρόνια αδικίας και ταλαιπωρίας από τις ελληνικές αρχές.

Με προσέβαλαν: «Ήρθες από την Αμερική να πάρεις σύνταξη;”. Πυροβόλησα στο έδαφος. Δεν στόχευσα άνθρωπο. Άφησα το όπλο και σημείωμα ως πράξη απελπισίας και διαμαρτυρίας. Είμαι 90 ετών. Προτιμώ τη φυλακή από το γηροκομείο. Είχα προειδοποιήσει από το 2019. Με είχαν κλείσει στο Δαφνί. Καταγγέλλω ελλιπή έλεγχο ασφαλείας στον ΕΦΚΑ», ανέφερε .