Φέτος η Γιορτή του Πατέρα «πέφτει» την Κυριακή 21 Ιουνίου.

Η Γιορτή του Πατέρα τιμάται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, λίγες εβδομάδες μετά τη Γιορτή της Μητέρας, ως μια ημέρα αφιερωμένη στον ρόλο και τη συμβολή των πατέρων στην οικογένεια και την κοινωνία. Για το 2026, η Γιορτή του Πατέρα «πέφτει» την Κυριακή 21 Ιουνίου. Αν και δεν έχει την ίδια προβολή με τη Γιορτή της Μητέρας, η ημέρα αυτή υπενθυμίζει όλους εκείνους τους πατεράδες που είναι ή υπήρξαν πάντα παρόντες στις δύσκολες στιγμές, στις αποφάσεις, στις μικρές καθημερινές νίκες των παιδιών τους. Ακόμη και όσοι δεν βρίσκονται πια κοντά μας, παραμένουν ζωντανοί μέσα από τις μνήμες, τις αξίες και τα «μαθήματα ζωής» που άφησαν πίσω τους.

Η πρώτη οργανωμένη εκδήλωση για την Ημέρα του Πατέρα πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 1908 στη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ, με πρωτοβουλία της Grace Golden Clayton. Στόχος της ήταν να τιμηθεί η μνήμη 210 πατέρων που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό δυστύχημα σε ορυχείο στη Μόνονγκα το 1907. Παρότι η πρωτοβουλία ήταν βαθιά συγκινητική, δεν κατάφερε να καθιερωθεί ευρύτερα, καθώς έμεινε σε τοπικό επίπεδο.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1910, η Sonora Smart Dodd από την Ουάσινγκτον οργάνωσε μια δεύτερη, πιο οργανωμένη προσπάθεια καθιέρωσης της γιορτής. Εμπνευσμένη από την αφοσίωση του πατέρα της, βετεράνου του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου που μεγάλωσε μόνος του έξι παιδιά, θέλησε να θεσπίσει μια ημέρα αφιερωμένη σε όλους τους πατέρες. Αυτή η πρωτοβουλία είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση και σταδιακά άρχισε να διαδίδεται σε ολόκληρη τη χώρα.

Παρά την αυξανόμενη αποδοχή της ιδέας, η Ημέρα του Πατέρα χρειάστηκε δεκαετίες για να αποκτήσει επίσημο χαρακτήρα. Το 1972, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Richard Nixon υπέγραψε νόμο που καθιέρωσε την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως επίσημη εθνική ημέρα για την αναγνώριση των πατέρων. Σήμερα, η Γιορτή του Πατέρα έχει εξαπλωθεί σε πολλές χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.