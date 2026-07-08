Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα ζητήματα που αφορούν τους συνταξιούχους, την κοινωνική ασφάλιση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες ηλικίες.

Εκδήλωση με θέμα «Με τους συνταξιούχους ΜΑΖΙ στο προσκήνιο» διοργανώνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 19:00, στο αμφιθέατρο της Τεχνόπολης στο Γκάζι. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν τα ζητήματα που αφορούν τους συνταξιούχους, την κοινωνική ασφάλιση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτερες ηλικίες.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές:

Η Έφη Γκόνα, πρόεδρος του Συλλόγου ΑΞ.ΙΑ.

Ο Γιώργος Κουτρουμάνης, πρώην υπουργός και γραμματέας του Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Η Βασιλική Λάσπη, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία.

Ο Παύλος Χρηστίδης, βουλευτής και υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ομιλία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.