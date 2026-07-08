Για το 2027 προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 3,4%, επίσης κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από την εκτίμηση του Απριλίου.

Σε υποβάθμιση της πρόβλεψής του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη το 2026 κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Απριλίου, προχώρησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), εκτιμώντας πλέον ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης θα διαμορφωθεί στο 3%, έναντι 3,1% στην προηγούμενη πρόβλεψη. Για το 2027 προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 3,4%, επίσης κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από την εκτίμηση του Απριλίου.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση των προβλέψεων στο πλαίσιο της έκθεσης World Economic Outlook, η παγκόσμια οικονομία έχει μέχρι στιγμής επιδείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ό,τι αναμενόταν απέναντι στο σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνει το ΔΝΤ, η ισχυρή ζήτηση στον τεχνολογικό τομέα συνέβαλε στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τη μείωση των ενεργειακών προμηθειών.

Το Ταμείο εκτιμά ότι η παγκόσμια ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 3,4% το 2027, αν και το ποσοστό αυτό παραμένει χαμηλότερο από τον μέσο όρο του 3,5% που καταγράφηκε την περίοδο 2024-2025.

Την ίδια στιγμή, το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον παγκόσμιο πληθωρισμό το 2026, κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,7%, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του Απριλίου. Ωστόσο, προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί στο 3,9% το 2027.

Οι τιμές της ενέργειας εξακολουθούν να κινούνται περίπου 25% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου, ενώ η νέα πρόβλεψη βασίζεται στην υπόθεση ότι τα Στενά του Ορμούζ θα αρχίσουν να επαναλειτουργούν από τα μέσα Ιουλίου και θα επιστρέψουν πλήρως στις προπολεμικές συνθήκες έως τον Μάρτιο του 2027.

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Το ΔΝΤ σημειώνει ακόμη ότι οι προοπτικές εμφανίζονται ευνοϊκότερες για τις οικονομίες που εξάγουν ενέργεια και για τις χώρες με ισχυρή παρουσία στον τεχνολογικό κλάδο. Αντίθετα, οι οικονομίες που εξαρτώνται από εισαγωγές βασικών εμπορευμάτων και δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είδαν, κατά κανόνα, τις προβλέψεις για την ανάπτυξή τους να υποβαθμίζονται.