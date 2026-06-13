Η σορός του πρόκειται να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του θανάτου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Σε τραγωδία κατέληξε η μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης του 45χρονου άνδρα που είχε χαθεί στην περιοχή των Φαλασάρνων, στον δήμο Κισσάμου Χανίων, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο 45χρονος τουρίστας εντοπίστηκε από τις δυνάμεις διάσωσης χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο κοντά στην παραθαλάσσια ζώνη, όπου είχαν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός είχε βρεθεί στην περιοχή μαζί με την οικογένειά του, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σημειώθηκε το περιστατικό που οδήγησε στον τραυματισμό του. Η μητέρα του φέρεται να ειδοποίησε άμεσα τις αρχές μέσω του 112, κινητοποιώντας τα σωστικά συνεργεία.

Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι πιθανόν ο 45χρονος να έπεσε από τα βράχια, σε σημείο ιδιαίτερα επικίνδυνο και δύσβατο, κατά τη διάρκεια δραστηριότητας κοντά στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.