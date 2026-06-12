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Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου από την παραλία.

Με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram επέστρεψε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου.

Η παρουσιάστρια επέλεξε να αποδράσει σε μία από τις παραλίες της Αττικής έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της και έναν… απρόσμενο επισκέπτη.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε απεικονίζεται να ποζάρει δίπλα στη θάλασσα, κρατώντας το ρόφημά της, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο φαίνεται να απολαμβάνει τη θέα μαζί με το ένα από τα δύο της παιδιά.

Ο γλάρος που έκατσε πάνω στην ομπρέλα της «έκλεψε» τις εντυπώσεις, καθώς κατάφερε να τον απαθανατίσει πριν πετάξει σε άλλο σετ ξαπλώστρας.

{https://www.instagram.com/p/DZfoCnLiA6Z/?hl=el&img_index=1}

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Στην λεζάντα της δημοσίευσης επέλεξε να προσθέσει: «Ωραίες στιγμές και γραμμές από το μαύρισμα».