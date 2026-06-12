Για το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την ακοή της μίλησε η Ευρυδίκη.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», παραχώρησε η Ευρυδίκη και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου.

Η ερμηνεύτρια κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στη συνεργασία της με το Θοδωρή Μαραντίνη, ενώ μεταξύ άλλων, μίλησε και για το πρόβλημα που αντιμετώπισε με την ακοή της.

Όπως εξήγησε, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τραυματίστηκε η ακοή της σε σημείο που δεν ήξερε αν θα μπορέσει να επανέλθει.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει χρειαστεί ποτέ να ακυρώσει κάποια από τις εμφανίσεις της ανέφερε: «Ναι βέβαια. Σε ένα ταξίδι έπαθα βαρότραυμα, έναν τραυματισμό ακοής και έπρεπε να ακυρώσω όλες μου τις εμφανίσεις για δύο – τρεις μήνες περίπου. Ήταν κάτι που μου κόστισε πάρα πολύ. Πέρα από το πρόβλημα που είχα, ήταν πολύ σοβαρό, γιατί δεν ήξερα αν θα μπορέσω να επανέλθω. Το να μην ακούς, το να έχεις πρόβλημα και να έχεις και εμβοές, που τις έχω μέχρι και σήμερα… Σε πιάνει και μία φοβία μετά, μία ανασφάλεια. Λες, θα πάω να τραγουδήσω, και αν συμβεί κάτι και το πρόβλημά μου χειροτερέψει; Θα είναι κάτι που θα το κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή. Μετά τρελαίνεσαι».

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Παράλληλα, δεν δίστασε να απαντήσει σε ερωτήσει αναφορικά με την προσωπική της ζωή και τον σύντροφό της Μπομπ: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που να είναι δίπλα σου σε κάθε σου στιγμή, να σε θαυμάζει, να στο δείχνει συνέχεια. Να είναι δίπλα σου στις λύπες σου, στις αγωνίες σου και να προσπαθεί να σε εμψυχώσει… Αυτό κάνει ο Μπομπ για εμένα. Για εμένα ο Μπομπ ήταν ένα δώρο που μου έφερε η ζωή και για εκείνον είμαι το εφηβικό του όνειρο. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω…».