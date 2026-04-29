Παράταση για το πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός 2026 της ΔΥΠΑ δόθηκε μέχρι και την Κυριακή 3 Μαΐου προκειμένου να καταθέσουν αίτηση όσοι δεν έχουν μπορέσει λόγω αδυναμίας της πλατφόρμας.

Όπως ανέφερε προ ολίγου η ΔΥΠΑ, λόγω της συνεχιζόμενης μεγάλης συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026–2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση, με στόχο τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης στην πλατφόρμα και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των ενδιαφερομένων, αποφασίζεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 3 Μαΐου και ώρα 23:59.

Χθες κατατέθηκαν στην πλατφόρμα του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ 60.790 αιτήσεις, με τον συνολικό αριθμό να ξεπερνά πλέον τις 340.000, γεγονός που αποτυπώνει το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πότε τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει στη ΔΥΠΑ προς το τέλος του μήνα θα βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Αφού ανακοινωθούν οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν 3 ημέρες για να καταθέσουν ενστάσεις ενώ μέσα το πολύ σε 3 ημέρες θα ανακοινωθούν οι οριστικοί δικαιούχοι του προγράμματος.

Στα οριστικά αποτελέσματα, σε όσους δικαιούχους δεν υπάρχει ένδειξη για την επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ΔΥΠΑ 2026, δεν έχουν επιλεγεί. Επίσης, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς έκαναν αίτηση για το ίδιο παιδί, το τελευταίο αποδίδεται ως ωφελούμενο στον γονέα που συγκέντρωσε την υψηλότερη μοριοδότηση.

Αφού αναρτηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα με τους δικαιούχους του προγράμματος «Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026», όσοι κόπηκαν, μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέχρι την ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Σε διαφορετική περίπτωση, οποιαδήποτε ένσταση κατατεθεί μετά την προθεσμία, δεν θα γίνεται αποδεκτή και δεν θα εξετάζεται.