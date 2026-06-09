Η ασθενής κατήγγειλε ότι ο γιατρός την ενημέρωσε ψευδώς για θετικό γονιδιακό έλεγχο, οδηγώντας την σε επέμβαση, ενώ το τεστ δεν είχε καν πραγματοποιηθεί.

Σε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, για υπόθεση βαριάς σωματικής βλάβης σε ασθενή, η οποία υποβλήθηκε σε προληπτική μαστεκτομή χωρίς να έχει επιβεβαιωμένη γενετική προδιάθεση για καρκίνο του μαστού. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο γιατρός κρίθηκε ένοχος για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό πλημμελήματος, καθώς η κατηγορία μετατράπηκε από κακουργηματική βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Το δικαστήριο του αναγνώρισε δύο ελαφρυντικά, της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και της ειλικρινούς μεταμέλειας, ενώ σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη πέντε ετών.

Η καταγγελία της ασθενούς

Η υπόθεση ξεκινά το 2018, όταν 60χρονη σήμερα γυναίκα, η οποία υποβαλλόταν τακτικά σε προληπτικούς ελέγχους λόγω οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του μαστού, εντόπισε ασβεστώσεις στο στήθος της. Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να της συνέστησε γονιδιακό έλεγχο για πιθανή κληρονομική προδιάθεση, σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όπως ανέφερε η ίδια, το φθινόπωρο εκείνου του έτους εντοπίστηκαν ασβεστώσεις στο στήθος της και ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να της συνέστησε να κάνει γονιδιακό έλεγχο για κληρονομική προδιάθεση καρκίνου. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε προέβη άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό, με τον οποίο διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, δεν ζήτησε να δει τα αποτελέσματα και υποβλήθηκε στο χειρουργείο μέσα σε λίγες ημέρες, όπως κατέθεσε η 60χρονη παθούσα στο δικαστήριο. Μετά την επέμβαση, αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές – κατάσταση που, όπως ανέφερε, την οδήγησε στην αφαίρεση των ενθεμάτων και σε πολύμηνη ταλαιπωρία, ενώ χρειάστηκε να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές παρεμβάσεις.

Κατά την καταγγελία της, μετά τα σοβαρά ζητήματα στην υγεία της ήρθε σε επικοινωνία με το Ερευνητικό Κέντρο, αρμόδιο για τον γονιδιακό έλεγχο, απ' όπου ενημερώθηκε ότι το τεστ αυτό δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ, παρότι η ίδια, όπως κατέθεσε, πλήρωσε το ποσό των 800 ευρώ στον κατηγορούμενο γιατρό. Αφού προχώρησε εν τέλει στην εξέταση, τα αποτελέσματα βγήκαν αρνητικά, κάτι που, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, εάν γνώριζε εκ των προτέρων δεν θα προέβαινε σε αυτή τη «μη αναστρέψιμη επέμβαση που συνιστά ακρωτηριαστική πράξη», όπως είπε. «Το είχα πάρει απόφαση πως, εάν ήταν θετικός ο γονιδιακός έλεγχος, θα έκανα τη μαστεκτομή», κατέθεσε, περιγράφοντας την περιπέτεια που βίωσε κι άφησε τραύματα τόσο στο σώμα της όσο και στην ψυχολογία της.

Τι ισχυρίστηκε ο χειρουργός

Στην απολογία του, ο χειρουργός αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για την επέμβαση ήταν ιατρικά ορθή και λήφθηκε από κοινού με την ασθενή. Όπως ανέφερε, παράγοντες όπως το οικογενειακό ιστορικό, η ηλικία της ασθενούς και τα ευρήματα των εξετάσεων συνέβαλαν στην απόφαση για τη μαστεκτομή, ενώ τόνισε ότι δεν υπήρξε παραπλάνηση σχετικά με τον γονιδιακό έλεγχο. «Έπαιξε ρόλο και το αισθητικό κομμάτι», προσέθεσε, ενώ αρνήθηκε τα όσα κατήγγειλε η γυναίκα αναφορικά με τον γονιδιακό έλεγχο στο Ερευνητικό Κέντρο. «Οι περισσότεροι συνάδελφοι θα ενεργούσαν με τον ίδιο τρόπο», τόνισε, υπεραμυνόμενος των ιατρικών του πράξεων.

Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε ότι η ιατρική πράξη πραγματοποιήθηκε χωρίς την απαραίτητη επιβεβαίωση γενετικής προδιάθεσης, αποδίδοντας στον γιατρό ποινική ευθύνη. Η 60χρονη έχει ήδη προσφύγει και στα αστικά δικαστήρια, τα οποία την δικαίωσαν και της επιδίκασαν αποζημίωση για την υπόθεση. Ο γιατρός αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η επέμβαση ήταν ιατρικά ορθή και κοινή απόφαση. Το δικαστήριο αναγνώρισε στον γιατρό δύο ελαφρυντικά, ενώ πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη πέντε ετών.