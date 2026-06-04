«Είπε “αυτό είναι γελοίο” κι έφυγε από το δωμάτιο», περιέγραψε η Σάρον Στόουν.

Η Σάρον Στόουν περιέγραψε σε podcast πώς κατάλαβε το τέλος του γάμου της, όταν ο σύζυγός της έγινε έξαλλος ακούγοντας γιατρό να λέει στην ηθοποιό ότι έπρεπε να υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή.

Η 68χρονη αναφέρθηκε στη διάγνωση που άκουσε στις αρχές του 2000, όταν γιατρός της είπε πως είχε όγκους στο στήθος. «Ο ένας τους ήταν μεγαλύτερος από το αριστερό στήθος μου. Ο γιατρός ήρθε στο σπίτι μου και μου είπε “κοίτα, πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνεις διπλή μαστεκτομή. Είναι πραγματικά άσχημο. Συνήθως, όταν βρίσκονται εκεί, ξέρουμε από πριν πως είναι καρκίνος”», δήλωσε η Σάρον Στόουν.

Εκείνη ήταν βέβαιη πως δεν επρόκειτο για καρκίνο. Αλλά αμέσως είπε στον γιατρό ότι θα υποβληθεί σε διπλή μαστεκτομή. Όμως, ο τότε σύζυγός της- ο δημοσιογράφος Φιλ Μπρονστάιν- δεν υποστήριξε την απόφασή της, σύμφωνα με τα όσα είπε η ηθοποιός.

«Ο σύζυγός μου είπε “αυτό είναι γελοίο” κι έφυγε από το δωμάτιο», δήλωσε. Όταν ρωτήθηκε τι του φάνηκε γελοίο, απάντησε: «Ότι θα έκανα διπλή μαστεκτομή, ήταν έξαλλος» και όχι ότι αν όντως είχε καρκίνο, μπορεί να κινδύνευε η ζωή της.

«Ο γιατρός του είπε “αν είχα περισσότερες ασθενείς όπως αυτή , θα είχαμε περισσότερες ζωντανές γυναίκες σήμερα. Πρέπει να καθίσεις”. Κι εγώ του είπα “εγώ αποφασίζω, όχι εσύ”», συνέχισε η Σάρον Στόουν.

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«Αυτό ήταν το τέλος του γάμου. Αυτό ήταν. Είχε τελειώσει μαζί μου. Μπορούσες να το καταλάβεις ότι είχε τελειώσει. Πίστευε ότι ήμουν γελοία, πίστευα ότι ήταν ήταν ηλίθιο. Πίστευε πως έπαιρνα υπερβολικά πολλές αποφάσεις», πρόσθεσε.

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Στα απομνημονεύματά της η Σάρον Στόουν είχε γράψει πως τελικά οι όγκοι ήταν καλοήθεις, οπότε δεν υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή. Όμως, όταν το 2001 ξύπνησε έπειτα από επέμβαση αποκατάστασης του στήθους, μετά την αφαίρεση των όγκων, διαπίστωσε ότι ο γιατρός είχε αυξήσει το μέγεθος, χωρίς τη συγκατάθεσή της, επειδή θα ταίριαζε καλύτερα με την περιφέρειά της, όπως της είχε αποκαλύψει.