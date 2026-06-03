«Όταν ο κόσμος σου καταρρέει, πρέπει να σηκωθείς και να πληρώσεις τους λογαριασμούς και να ετοιμάσεις πρωινό και να πας τα παιδιά σου στο σχολείο. Η ζωή πρέπει να συνεχιστεί» είπε η Σακίρα.

Η Σακίρα μίλησε στο περιοδικό People για τον χωρισμό της από τον Πικέ και το 2022 αλλά και πώς κατάφερε να ξεπεράσει όλον τον ντόρο γύρω από την απιστία του πρώην συζύγου της.

«Life is a bitch» είπε η Σακίρα και συνέχισε «αλλά αξίζει να τη ζεις επειδή οι φίλοι σου είναι εκεί για σένα». Πρόσθεσε πως πρέπει να είναι κάποιος ευγνώμων για τα μαθήματα της ζωής και αποκάλυψε πως οι φίλοι της ήταν αυτοί που τη βοήθησαν να ξεπεράσει την ερωτική απογοήτευση.

«(Είμαι ευγνώμων) Ακόμα και για τους ανθρώπους που σου αφήνουν σημάδια, γιατί μας κάνουν απλώς καλύτερους» πρόσθεσε.

Η Σακίρα είπε ότι μετά τον χωρισμό της αφιερώθηκε στους δύο γιους της. «Όταν ο κόσμος σου καταρρέει, πρέπει να σηκωθείς και να πληρώσεις τους λογαριασμούς και να ετοιμάσεις πρωινό και να πας τα παιδιά σου στο σχολείο. Η ζωή πρέπει να συνεχιστεί», εξήγησε η Σακίρα, προσθέτοντας ότι «η μητρότητα σε κάνει δυνατή».

«Τη στιγμή που έγινα μητέρα, είδα τη ζωή από μια διαφορετική οπτική γωνία, και τα παιδιά μου δεν είναι μόνο το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη, αλλά έχω μάθει τόσα πολλά από αυτά» είπε η Κολομβιανή σταρ. «Μέσα από αυτές τις δύσκολες στιγμές, ανακάλυψα πόσο ανθεκτικοί είμαστε όλοι».

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Για το μέλλον της και ίσως μία νέα σχέση, είπε πως προς το παρόν σκέφτεται απλώς να μεγαλώσει τα παιδιά της ενώ για το ενδεχόμενο ενός νέου έρωτα απάντησε πως «Δεν το βλέπω αυτό προς το παρόν. Ίσως όταν μεγαλώσουν».

Η Κολομβιανή σταρ γνώρισε για πρώτη φορά τον ποδοσφαιριστή στα γυρίσματα του μουσικού βίντεο της για το «Waka Waka (This Time for Africa)», το οποίο ήταν το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2010. Το 2022, η Σακίρα και ο Πικέ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους στον κόσμο.

«Με λύπη επιβεβαιώνουμε ότι χωρίζουμε», ανέφερε το ζευγάρι σε δήλωση που δημοσίευσε τότε ο εκπρόσωπος της σταρ. «Για το καλό των παιδιών μας, που είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας, σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας. Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.»

Μήνες αργότερα, η Σακίρα αποκάλυψε πόσο δύσκολος ήταν ο χωρισμός. «Είναι δύσκολο να μιλήσω γι' αυτό, ειδικά επειδή το περνάω ακόμα, και επειδή είμαι δημόσιο πρόσωπο και επειδή ο χωρισμός μας δεν είναι σαν ένας συνηθισμένος χωρισμός», είχε δηλώσει στο Elle τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το 2023, ξεκίνησαν οι φήμες για το πόσο συντετριμμένη ήταν όταν αποκαλύφθηκε η απιστία του συζύγου της με την πλέον κοπέλα του, Clara Chia Marti. Εκείνη την εποχή, κυκλοφορούσαν φήμες ότι η Σακίρα είχε ανακαλύψει ότι ο πρώην σύζυγός της την απατούσε όταν συνειδητοποίησε ότι η αγαπημένη της μαρμελάδα είχε εξαφανιστεί από το ψυγείο τους. Ωστόσο, έκτοτε έχει διαψεύσει αυτή τη φήμη.

Με πληροφορίες του People