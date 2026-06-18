Έξι βράδια έμειναν για να ζήσεις την έκθεση- ωδή στη φιλία και την τέχνη, από την Tilda Swinton.

Η έκθεση Tilda Swinton – Ongoing που η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση παρουσιάζει, σε συνεργασία με το Eye Filmmuseum του Άμστερνταμ, παρουσιάζεται στο Onassis Ready, στη βιομηχανική περιοχή του Ρέντη, για δύο ακόμα τριήμερα έως τις 28 Ιουνίου.

Η Tilda Swinton γιορτάζει με τους οκτώ στενούς φίλους και καλλιτεχνικούς συνοδοιπόρους της: τον Pedro Almodóvar, τον Luca Guadagnino, τον Jim Jarmusch, την Joanna Hogg, τον Tim Walker, τον Apichatpong Weerasethakul, τον Olivier Saillard και τον Derek Jarman. Η έκθεση περιλαμβάνει ταινίες μικρού μήκους, εγκαταστάσεις και φωτογραφικά έργα, ξεδιπλώνοντας τις πολλαπλές όψεις της Tilda Swinton.

Για πρώτη φορά στην Αθήνα μια έκθεση-ζωντανός οργανισμός για μια σπουδαία περφόρμερ και καλλιτέχνιδα, την Τίλντα Σουίντον, που γιορτάζει την τέχνη, τη ζωή και τις Ongoing φιλίες της, κλείνοντας με τον πιο φωτεινό τρόπο τη φετινή θεματική της Στέγης, αυτήν της οικογένειας, αυτής που γεννιόμαστε αλλά και εκείνης που επιλέγουμε.

Η φύση, οι αναμνήσεις, η ίδια η ουσία της μνήμης, οι πρόγονοι και τα πνεύματα, οι φιλίες και οι καλλιτεχνικές συμπράξεις, καθώς και ο μεταιχμιακός χώρος της δημιουργίας βρίσκονται στον πυρήνα του έργου της Τίλντα Σουίντον, θεματικές τις οποίες διερευνά συχνά μαζί με τους δημιουργικούς συνεργάτες της. Στην έκθεση Ongoing, οι έννοιες αυτές προσεγγίζονται μέσα από διαφορετικά εκφραστικά μέσα. Η σπουδαία πορεία της Σουίντον ξεδιπλώνεται σε οκτώ ενότητες, με άξονα τους πιο στενούς της συνεργάτες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο δημιουργεί ένα νέο, πολύ προσωπικό πορτρέτο της, με τη μορφή μιας ταινίας μικρού μήκους και ενός γλυπτού. Με νέο μοντάζ και σάουντρακ, αλλά και με επεξεργασία των εικόνων, ο Τζιμ Τζάρμους μεταμορφώνει υπάρχοντα πλάνα από τη σουρεαλιστική του ταινία με ζόμπι, The Dead Don’t Die (2019), σε μια νέα εγκατάσταση. Ο φωτογράφος Τιμ Ουόκερ επισκέφθηκε την Τίλντα Σουίντον στο οικογενειακό της σπίτι για μια σειρά φωτογραφιών που εστιάζει στη σχέση της με τους προγόνους της, συνθέτοντας εικόνες που η Τίλντα συνδυάζε πατρογονικά ρούχα με διάσημους σχεδιαστές με έναν μαγικό τρόπο. Ο σκηνοθέτης Απισατπόνγκ Βεερασεθάκουλ δημιουργεί μια συναρπαστική, στοχαστική εγκατάσταση, ένα προσωπικό δικάναλο έργο που εμβαθύνει σε θέματα που διερευνούν μαζί εδώ και χρόνια, όπως τις μεταιχμιακές καταστάσεις ανάμεσα στην εγρήγορση, τη δημιουργία και τον ύπνο, γυρισμένο στο Κιμεργκέιμ της Σκοτίας, τον τόπο καταγωγής της Τίλντα. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ παρουσιάζει την ταινία μικρού μήκους The Human Voice (2020), για πρώτη φορά σε μορφή εγκατάστασης. Mε την παιδική της φίλη και σκηνοθέτρια Τζοάνα Χογκ, η Σουίντον παρουσιάζει το Flat 19, μια πολυμεσική ανασύνθεση του διαμερίσματός της στο Λονδίνο τη δεκαετία του ’80 και μια εξερεύνηση της μνήμης, του χώρου και της προσωπικής ιστορίας.

Mαζί με τον καταξιωμένο ιστορικό της μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ, η Σουίντον παρουσίασε την performance A Biographical Wardrobe, αποσπάσματα της οποίας περιλαμβάνονται σε οθόνη στην έκθεση. Η γκαρνταρόμπα που άφησε πίσω της στην Αθήνα εκτίθεται καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης με ρούχα από την προσωπική της συλλογή, κοστούμια ταινιών, ενδύματα από παρουσίες της σε κόκκινα χαλιά φεστιβάλ και οικογενειακά κειμήλια.

Τέλος, η Τίλντα Σουίντον αποτίνει φόρο τιμής σε μια από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές της επιρροές, τον σκηνοθέτη Ντέρεκ Τζάρμαν (1942–1994), με τον οποίο συνεργάστηκε σε επτά μεγάλου μήκους ταινίες. Η ενότητα αυτή, εμπλουτισμένη με υλικό από το αρχείο της Σουίντον, περιλαμβάνει μια εγκατάσταση μεγάλης οθόνης με σκηνές από την ταινία The Last of England (1987), καθώς και μια ειδική εγκατάσταση με ακυκλοφόρητο υλικό Super8 από την προσωπική συλλογή του Τζάρμαν.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ONGOING ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Παρασκευή 19.6, 26.6 στις 20:00 & Σάββατο 20.6, 27.6 στις 19:00 & 20:30

Διάρκεια περιήγησης: 45'

Γλώσσα: Ελληνικά

Μπείτε στον κόσμο της συναρπαστικής έκθεσης Tilda Swinton – Ongoing. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, έως τις 28 Ιουνίου, ειδικά σχεδιασμένες περιηγήσεις στο Onassis Ready φωτίζουν τα έργα, τις ιστορίες και τις δημιουργικές συναντήσεις πίσω από την έκθεση. Κάντε βουτιά στο ονειρικό σύμπαν της κορυφαίας ηθοποιού, εικαστικού και fashion icon Tilda Swinton. Δείτε νέες πρωτότυπες ταινίες, θαυμάστε προσωπικά αντικείμενα, περιηγηθείτε στο διαμέρισμα που ζούσε στα 80s και στα 90s και ανασκευάστηκε από μνήμης, ακούστε ιστορίες, προσωπικές και συγκινητικές αφηγήσεις για τις δημιουργικές σχέσεις της Tilda Swinton με τους οκτώ στενούς φίλους και καλλιτεχνικούς συνοδοιπόρους της: τον Pedro Almodóvar, τον Luca Guadagnino, τον Jim Jarmusch, την Joanna Hogg, τον Tim Walker, τον Apichatpong Weerasethakul, τον Olivier Saillard και τον Derek Jarman.

Θερινό σινεμά στην ταράτσα του Onassis Ready

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

12, 19, 26 & 27.06.2026 | 21:00



Για πρώτη φορά, η ταράτσα του Onassis Ready μετατρέπεται σε θερινό σινεμά με θέα την Ακρόπολη και τη βιομηχανική περιοχή του Ρέντη. Κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό, ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα αναδεικνύει το πολυσχιδές έργο της Tilda Swinton, στο πλαίσιο της έκθεσης Tilda Swinton – Ongoing.

Φωτογραφία: Stephie Grape

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

19.06

A Portrait of Ga (1952), Margaret Tait, Διάρκεια: 5΄

The Eternal Daughter (2022), Joanna Hogg, Διάρκεια: 96΄

26.06

Interlude (2005), Joost van Veen, Διάρκεια: 2΄

Only Lovers Left Alive (2013), Jim Jarmusch, Διάρκεια: 123΄

27.05

Depuis le Jour (απόσπασμα από την ταινία “Aria”) (1987), Derek Jarman, Διάρκεια: 6΄

Caravaggio (1986), Derek Jarman, Διάρκεια: 93΄

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Οngoing Shopping

Με αφορμή την έκθεση Tilda Swinton – Ongoing, ανακαλύψτε μια επιμελημένη συλλογή εκδόσεων για το έργο της Swinton, αλλά και μια σειρά αντικειμένων που είναι εμπνευσμένα από την προσωπικότητά της. Στο ειδικά διαμορφωμένο shop στον χώρο της έκθεσης, θα βρείτε τον επίσημο κατάλογο της έκθεσης που δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τη γραφίστρια Irma Boom (σε έκδοση του Eye Filmmuseum και του εκδοτικού οίκου Rizzoli, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Hannibal Books), και ένα συλλεκτικό πουκάμισο με χειροποίητο embroidery, φτιαγμένο ειδικά για την έκθεση, μαζί με tote bags, posters, T-shirts, κάρτες, σημειωματάρια, stickers και εκδόσεις του Ιδρύματος Ωνάση.