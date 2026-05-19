Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση φέρνει την προσωπική έκθεση της Τίλντα Σουίντον με τίτλο Ongoing, στο νέο χώρο της Onassis Ready, από 17 Μαΐου έως 28 Ιουνίου. Βρεθήκαμε στην Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 18/05, όπου η Τίλντα Σουίντον μας μίλησε για όσα πρόκειται να δούμε.

Σημειώνεται ότι η Τίλντα Σουίντον, μαζί με τον διάσημο επιμελητή μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ, σε 6 μοναδικές συναντήσεις με το κοινό αφηγείται τη ζωή της μέσα από μια εκλεκτική συλλογή ρούχων. Η κορυφαία δημιουργός μάς χαρίζει γενναιόδωρα ένα αυτοβιογραφικό ταξίδι, τεσσάρων δεκαετιών, ξετυλίγοντας παράλληλα οικογενειακά κειμήλια, φορέματα με τα οποία απαθανατίστηκε σε κόκκινα χαλιά, κοστούμια από ταινίες και προσωπικά αντικείμενα.

Η Τίλντα Σουίντον, εμβληματική και τολμηρή περφόρμερ και ανατρεπτική εικαστική καλλιτέχνιδα, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της προσωπικής έκθεσης, η οποία συγκεντρώνει νέα και παλαιότερα έργα οκτώ στενών καλλιτεχνικών συνεργατών και φίλων της: Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Olivier Saillard, Tim Walker και Apichatpong Weerasethakul.

Προσωπικά αντικείμενα, εγκαταστάσεις, ταινίες, φωτογραφική έκθεση, γλυπτό, performance, θερινό σινεμά, masterclass. Ένας μαγικός κόσμος για μια μαγική προσωπικότητα της τέχνης. Για πρώτη φορά στην Αθήνα μια έκθεση για μια σπουδαία περφόρμερ και καλλιτέχνιδα, την Τίλντα Σουίντον, που γιορτάζει την τέχνη, τη ζωή και τις Ongoing φιλίες της, κλείνοντας με τον πιο φωτεινό τρόπο τη φετινή θεματική της Στέγης, αυτήν της οικογένειας, αυτής που γεννιόμαστε αλλά και εκείνης που επιλέγουμε.

Ταξιδεύοντας από την Ταϊπέι και το Σίδνεϊ μέχρι το Χονγκ Κονγκ, τη Σαγκάη και την Μπανγκόκ ως Arts and Culture Ambassador της Chanel, η Τίλντα Σουίντον έχει έρθει σε επαφή με πολλούς νέους καλλιτέχνες. «Κάθε φορά που πηγαίνω σε ένα διαφορετικό μέρος, ρωτώ τους ανθρώπους τι πρέπει να ακούσουν από εμένα και περιμένω μια διαφορετική απάντηση σε κάθε μέρος. Με εντυπωσίασε όταν ερχόταν πάντα η ίδια απάντηση ότι αυτό που πραγματικά ενδιέφερε τους νέους καλλιτέχνες παγκοσμίως, ήταν η ψυχική υγεία και το κοινωνικό άγχος. Αυτό ήταν που πραγματικά τροφοδοτούσε τις ζωές τους ως καλλιτέχνες και έτσι, κατάλαβα ότι η δουλειά μου πηγάζει από την εποχή που έρχομαι, ότι είμαι ένας μάρτυρας ενός διαφορετικού τρόπου δουλειάς», εξήγησε και συνέχισε λέγοντας ότι έτσι ξεκίνησε δουλεύοντας πραγματικά συλλογικά με καλλιτέχνες.

Όσο για τον πυρήνα του Ongoing, οι φίλοι της δημιουργοί και σκηνοθέτες λειτουργούν ως συνομιλητές και όχι ως κεφάλαια της καριέρας της. «Δεν με ενδιέφερε να δείξω απλώς παλιά αποσπάσματα από παλιά πράγματα. Όλα εδώ είναι περισσότερο μια διαδικασία σε εξέλιξη, είναι σαν κουζίνα, σαν ένα εργαστήριο», είπε.

Όσον αφορά την performance που θα παρουσιάσει, θέλησε να διευκρινήσει ότι δεν πρόκειται για θέατρο, αλλά κατά κύριο λόγο για μια performance-διάλεξη, μια συζήτηση ανάμεσα σε εκείνη και τον Ολιβιέ και για αυτό κάθε φορά είναι διαφορετική.

Από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της έκθεσης είναι η εγκατάσταση με το ανακατασκευασμένο διαμέρισμά της, το Flat 19, από τα φοιτητικά της χρόνια μέχρι τη στιγμή που απέκτησε τα δίδυμα παιδιά της.

Η Σουίντον δίνοντας το στίγμα της έκθεσης ανέφερε ότι «είναι γεμάτη φαντάσματα» με την έννοια της συμβίωσης και της απουσίας. «Δεν ξέρω αν είναι θεραπεία για την απώλεια, νομίζω πως είναι μια ενσωμάτωση της απώλειας. Αυτή η έκθεση είναι γεμάτη φαντάσματα, για το πώς ζεις μαζί τους και συνεχίζεις να συνομιλείς μαζί τους», είπε. «Τους νιώθω πραγματικά σαν μέλη της οικογένειάς μου, είναι πάντα μαζί μου. Βρίσκομαι σε διαρκή συνομιλία μαζί τους. Αυτό είναι το υπέροχο με τους καλλιτέχνες. Δεν χρειάζεται ποτέ να μας λείπουν. Τους έχουμε μαζί μας. Έχουμε το έργο τους, αλλά έχουμε και το παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο έζησαν τη ζωή τους, τη στάση τους».

Όσο για ρούχα των προγόνων της τα περιγράει ως ζωντανά κειμήλια και όχι ως μουσειακά αντικείμενα. «Δεν είναι: "αυτό είναι το παλτό του παππού σου, δεν μπορείς ποτέ να το αγγίξεις". Όπως εξηγεί η Τίλντα Σουίντον, η έκθεση Ongoing βρίσκεται συνεχώς υπό κατασκευή και διαμόρφωση, είναι «η ζωή που συνεχίζεται μετά τη ζωή».