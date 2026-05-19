Αγωνία για την οσμή αερίου στην Αθήνα - Δεν μπορεί να εντοπιστεί η αιτία

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι εδώ και πολλές ώρες δεν μπορεί να εντοπιστεί η αιτία της οσμής αερίου στην Αττική. Όλοι οι αρμόδιοι δηλώνουν ότι κάνουν ελέγχους και δεν εντοπίζουν τη διαρροή που προκαλεί την έντονη οσμή. Γίνονται συστάσεις στον κόσμο να μένει σπίτι και να κλείνει παράθυρα.
Δεν έχει εντοπιστεί πτώση πίεσης σε κανένα σημείο του δικτύου του ΔΕΣΦΑ, αναφέρεται από την πλευρά του Διαχειριστή του Συστήματος, που τροφοδοτεί τα δίκτυα διανομής της Enaon. Επίσης από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq και Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.
Από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρεται και επίσημα ότι:
«Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».
Σύμφωνα με τις αναφορές, το φαινόμενο καταγράφεται σε περιοχές όπως η Γλυφάδα, το Παλαιό Φάληρο, ο Πειραιάς, το Κερατσίνι και η Δραπετσώνα, ενώ αναφορές υπάρχουν και από περιοχές όπως ο Νέος Κόσμος και η Καλλιθέα.
Κάτοικοι ανέφεραν ότι η οσμή είναι έντονη και διάχυτη χωρίς να διευκρινίζεται η προέλευσή της, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία.
Υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε κατοίκους και εργαζόμενους σε Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου, σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η μυρωδιά του υγραερίου είναι τόσο έντονη που ήδη έχουν αρχίσει να εκκενώνονται προληπτικά γραφεία και επιχειρήσεις, ενώ ακόμα αναζητείται η αιτία που το έχει προκαλέσει όλο αυτό. Υπάρχουν αναφορές πως έντονη μυρωδιά υπάρχει και σε Παλαιό Φάληρο και Άλιμο.
LIVE
-
Συνεχίζονται οι έρευνες για την προέλευση της οσμής αερίου16:40:48
Συνεχίζονται οι έρευνες και οι εκτεταμένοι έλεγχοι των αρμόδιων αρχών για την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε διάφορες περιοχές της Αττικής ιδίως στα νότια προάστια, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους.
Συνεργεία της Πυροσβεστική και τεχνικά κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες στα σημεία όπου έχουν καταγραφεί αναφορές, με στόχο τον εντοπισμό της προέλευσης του φαινομένου και τη διαπίστωση τυχόν κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια.
Παράλληλα, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του δικτύου φυσικού αερίου, εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποια ένδειξη διαρροής ή τεχνικής βλάβης.
Για όποια εξέλιξη το Dnews θα σας ενημερώσει με νεότερο ρεπορτάζ.
-
Δήμαρχος Δραπετσώνας: «Είχε ξανασυμβεί το ίδιο πριν ένα μήνα - Να ψάξουν προς την θάλασσα»16:19:26
Ο δήμαρχος Δραπετσώνας Χρήστος Βρεττάκος είπε στο ΕΡΤnews ότι «το ίδιο είχε συμβεί και πριν από ένα μήνα. ‘Έχω μιλήσει με φυσικό αέριο και πυροσβεστική και δεν έχουν απάντηση. Η μυρωδιά είναι σε πολλές περιοχές και εκτείνεται σε όλο το παραλιακό μέτωπο».
Πρόσθεσε ότι: «Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να ψάξουν προς την θάλασσα. Υπάρχουν πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο αέριο».
Η αναστάτωση είναι μεγάλη καθώς περνά η ώρα και ακόμη δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της έντονης οσμής.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dimmex1hx8ap?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Οσμή αερίου στην Αθήνα: Εικόνες έρημης πόλης σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη (εικόνες)16:09:54
Η έντονη οσμή αερίου που έχει γίνει αισθητή σε διάφορες περιοχές της Αττικής τις τελευταίες ώρες έχει προκαλέσει ανησυχία και κινητοποίηση των κατοίκων που έχει περιορίσει δραστικά τις μετακινήσεις τους.
Εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από Καλλθέα και Νέα Σμύρνη αποτυπώνουν άδειους δρόμους και πλατείες με τους κατοίκους να παραμένουν στα σπίτια τους αποφεύγοντας άσκοπες μετακινήσεις.
Όπως μαρτυρούν και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα καταγράφεται μείωση της κίνησης στους δρόμου καθώς αρκετοί πολίτες επέλεξαν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους ή να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την προέλευση της οσμής.
Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή και πραγματοποιούν ελέγχους σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια για το φαινόμενο. Παρά την ανησυχία, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί διαρροή φυσικού αερίου από το δίκτυο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται σε διάφορα σημεία της Αττικής.
-
Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι για την οσμή αερίου στην Αττική16:02:09
Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές για την έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και φορείς.
Συνεργεία της Πυροσβεστικής και τεχνικά κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες σε σημεία όπου έχουν καταγραφεί αναφορές, με στόχο τον εντοπισμό της προέλευσης του φαινομένου και τη διαπίστωση τυχόν κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε περιοχές του παραλιακού μετώπου και των νοτίων προαστίων, όπου η οσμή είναι πιο έντονη.
Παράλληλα, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς του δικτύου φυσικού αερίου, εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί ένδειξη διαρροής ή τεχνικής βλάβης.
-
Εκκενώθηκε το δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου λόγω της οσμής (video)15:49:24
Στην εκκένωση του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου προχώρησε η δημοτική αρχή, καθώς η έντονη οσμή αερίου έκανε την ατμόσφαιρα αποπνικτική.
Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, οι υπάλληλοι απομακρύνθηκαν από το κτήριο καθώς η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη, ενώ την ίδια στιγμή παραμένει άγνωστη η ακριβής πηγή της διαρροής.
«Διώξαμε τους υπαλλήλους από το κτίριο του Δημαρχείου. Στο Δημαρχείο ήταν πολύ έντονο. Αποπνικτικό. Εμείς επικοινωνήσαμε με όλους τους φορείς αλλά δεν έχουμε ενημέρωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φωστηρόπουλος
{https://exchange.glomex.com/video/v-dimnjzru7hg9?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
ΚΚΕ: Επικοινωνία του βουλευτή Νοτίου Τομέα Αθηνών Χρ. Κατσώτη με τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά15:48:31
Σε επικοινωνία με τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά ήρθε ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών του Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ), Χρήστος Κατσώτης, με αφορμή τις αναφορές για έντονη μυρωδιά αερίου που έγινε αισθητή σε περιοχές του Νοτίου Τομέα και άλλες περιοχές της Αττικής.
Ο κ. Κατσώτης, ζήτησε να υπάρξει άμεση και πλήρης διερεύνηση των αιτίων του φαινομένου, καθώς και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων στις περιοχές όπου καταγράφεται η οσμή.
Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής ενημέρωσε ότι έχουν ήδη κινητοποιηθεί συνεργεία της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα οποία πραγματοποιούν ελέγχους σε διάφορα σημεία του Νοτίου Τομέα και ευρύτερα της Αττικής, προκειμένου να εντοπιστεί η προέλευση της οσμής.
Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη πηγή ή ένδειξη διαρροής φυσικού αερίου.
-
Αναφορές για ανυπόφορη οσμή αερίου στον Πειραιά15:44:15
{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02PBVwMFw8RXHabkwECTuVY7tp6u2eznNyvmb4zFcPf9vfEiXiCU2KgEch6UCb53gRl&id=100042529225664}
-
Η ανακοίνωση του Δήμου Καισαριανής15:39:15
«Αναφορές υπάρχουν στον Δήμο Καισαριανής για έντονη μυρωδιά αερίου σε τρία σημεία της πόλης μας. Αντίστοιχο εκτεταμένο πρόβλημα παρατηρείται σε όλο το νότιο τομέα της Αττικής και το παραλιακό μέτωπο.
Ο Δήμος Καισαριανής έχει προβεί σε άμεση επικοινωνία με την Πυροσβεστική και την εταιρεία παροχής φυσικού αερίου, δηλώνοντας τα σημεία που παρατηρείται έντονη οσμή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έχουν γίνει έλεγχοι αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάτι. Η εταιρεία παροχής «Εnaon eda Αττικής» ενημέρωσε από πλευράς της ότι υπάρχει αναφορά για έντονη οσμή σε πολλές περιοχές όπως Βούλα, Πειραιά, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη κ.α., ενώ διενεργεί ελέγχους διαρροής του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου, χωρίς μέχρι στιγμής να επιβεβαιώνεται κάποια διαρροή.
Ενήμεροι για το συμβάν είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γ.Γ Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.
Οι υπηρεσίες του Δήμου Καισαριανής παραμένουν σε επιφυλακή και επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. Ταυτόχρονα, απαιτούμε να διερευνηθούν άμεσα και πλήρως τα αίτια του προβλήματος που έχει προκύψει και να παρθούν όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων της πόλης μας και των υπόλοιπων περιοχών της Αττικής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους και της εταιρείας διανομής αερίου.»
{https://www.facebook.com/MunicipalityofKaisariani/posts/pfbid036rD9S6TrK8ent3GQmSAAEY57gjjgUFiBnnkWwhkEdZxm48XJoWcApjd61pxsfQTLl}
-
Τι αναφέρουν τα διυλιστήρια15:19:33
Από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq και Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.
-
Σε επιφυλακή το Λιμενικό15:10:23
Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί το Λιμενικό Σώμα, δίνοντας οδηγία στα περιπολούντα σκάφη να επιδεικνύουν επισταμένη προσοχή στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, μετά τις αναφορές πολιτών για έντονη οσμή αερίου που έγινε αισθητή κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποιο ύποπτο περιστατικό, ούτε εντοπίζεται ένδειξη θαλάσσιας ρύπανσης ή άλλου συμβάντος που να μπορεί να συνδεθεί με τη δυσοσμία.
Πηγές αναφέρουν ότι το Λιμενικό πραγματοποιεί προληπτικές περιπολίες και ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θαλάσσιες περιοχές διέλευσης πλοίων, αλλά και σε εγκαταστάσεις ενεργειακού ενδιαφέροντος, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποιο ανησυχητικό εύρημα.
Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τη ΔΕΠΑ και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πίσω από το φαινόμενο υπάρχει τεχνική, περιβαλλοντική ή άλλη αιτία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.
-
Τι αναφέρει το υπουργείο Υγείας15:07:48
Το υπουργείο Υγείας παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νοσηλείες και έκτακτα περιστατικά στα νοσοκομεία της νότιας Αττικής. Επίσης δεν έχουν αναφερθεί αναπνευστικά προβλήματα που να οδηγήσουν ασθενείς στα Επείγοντα.
-
Enaon: Καμία διαρροή στο δίκτυο φυσικού αερίου15:04:56
Η εταιρεία Enaon, που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή που καταγράφηκαν αναφορές πολιτών για έντονη οσμή, τεχνικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν άμεσα και μετέβησαν στα σημεία όπου υπήρξαν κλήσεις.
Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αναφορές προέρχονταν από αρκετές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, μεταξύ αυτών η Βούλα, η Βουλιαγμένη, η Βάρκιζα, η Ανάβυσσος, η Παλαιά Φώκαια, το Λαγονήσι και ευρύτερα παραλιακά σημεία, ενώ όπως επισημάνθηκε, οι καιρικές συνθήκες και κυρίως η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μεταφορά της οσμής σε μεγαλύτερη ακτίνα.
Όπως διευκρινίστηκε μέχρι τη στιγμής δεν είχε εντοπιστεί καμία δυσλειτουργία ή διαρροή που να συνδέεται με το δίκτυο φυσικού αερίου. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι τόσο στις υποδομές του δικτύου όσο και με ειδικό εξοπλισμό ανίχνευσης, ο οποίος χρησιμοποιείται προληπτικά για τον εντοπισμό πιθανών διαρροών ή άλλων ενδείξεων παρουσίας αερίου.
Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει ότι ενίσχυσε το προσωπικό πεδίου, προκειμένου να ανταποκριθεί στον αυξημένο αριθμό κλήσεων από πολίτες, ενώ πραγματοποιήθηκαν σαρώσεις στις περιοχές όπου αναφέρθηκε το φαινόμενο. Παρά τα εκτεταμένα μέτρα ελέγχου, δεν προέκυψε κάποιο εύρημα που να συνδέει την οσμή με το δίκτυο φυσικού αερίου.
Σε ερώτηση για την πιθανή προέλευση της οσμής, εκπρόσωπος της Enaon ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η πηγή της χωρίς τεχνικά δεδομένα, αποφεύγοντας να προχωρήσει σε εκτιμήσεις. Όπως σημειώθηκε, αντίστοιχο περιστατικό είχε καταγραφεί και στο παρελθόν, χωρίς τότε να διαπιστωθεί σύνδεση με το δίκτυο της εταιρείας.
-
Τι απαντά ο ΔΕΣΦΑ15:01:57
Ο ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης) ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το φαινόμενο της έντονης οσμής.
Η θέση του ΔΕΣΦΑ έχει ως εξής:
Ο Διαχειριστής επισημαίνει ότι τα περιστατικά δεν σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις του, τονίζοντας το εξής τεχνικό δεδομένο:
«Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».
-
Ανακοίνωση του δήμου Κερατσινίου14:58:36
Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας από πολύ νωρίς το πρωί, αφού διαπίστωσε έντονη δυσοσμία για άλλη μία φορά σε περιοχές της πόλης μας, επικοινώνησε ξανά με τις αρμόδιες αρχές όπως, Πυροσβεστικούς Σταθμούς του Δήμου μας, του Κεντρικού Πυροσβεστικού Σταθμού Πειραιά, τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) όπου δεν έλαβε κάποια συγκεκριμένη απάντηση για το φαινόμενο.
Οι πληροφορίες που δεχόμαστε επίσης μιλάνε για έντονη οσμή αερίου σε περιοχές της Αττικής, από τη Γλυφάδα έως τον Πειραιά, όπως καταγράφονται και σε δημοσιεύματα.
Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς και ζήτησε την άμεση διερεύνηση του ζητήματος, με προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Ο Δήμος θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε εξέλιξη.
-
Ανακοίνωση Αγίου Δημητρίου14:56:10
Σχετικά με την έντονη δυσοσμία που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στην περιοχή μας, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ενημερώνει τους πολίτες ότι πρόκειται για ένα γενικό φαινόμενο που επηρεάζει εκτεταμένα τους δήμους των Νοτίων Προαστίων.
Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.
Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται από την πρώτη στιγμή σε απόλυτη ετοιμότητα και σε συνεχή επικοινωνία με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς και την αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να ταυτοποιηθεί με ακρίβεια η πηγή της οσμής.
Μέχρι την πλήρη εξάλειψη του φαινομένου και για προληπτικούς λόγους, συστήνεται στους κατοίκους να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους.
-
Έντονη οσμή αερίου σε πολλές περιοχές14:51:49
{https://exchange.glomex.com/video/v-dimmactx8rmp?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Ενημέρωση από το υπ. Πολιτικής Προστασίας14:46:48
Το ΕΣΚΕΔΙΚ από τις 11:40 έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Άμεσα αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές.
Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα.
Παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ,σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.
Για το συμβάν έχουν ενημερωθεί η Γ.Γ Περιβάλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής.
Οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται.
-
Η οσμή έφτασε μέχρι το κέντρο της Αθήνας14:42:05
Αναφορές για οσμή μέχρι και στο κέντρο της Αθήνας.
-
Εκκενώθηκε το δημαρχείο στο Παλαιό Φάληρο14:40:57
Σύμφωνα με πληροφορίες με εντολή του δημάρχου Γιάννη Φωστηρόπουλου δόθηκε εντολή εκκένωσης του δημαρχείου.
-
Γρίφος με οσμή στα νότια προάστια - Θυμίζει αέριο14:36:38
{https://exchange.glomex.com/video/v-dimmactx8rmp?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
-
Αναφορές για οσμή αερίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής - Γιάννης Ηλίας, Δήμαρχος Ασπροπύργου14:36:09
{https://exchange.glomex.com/video/v-dimm6prijth5?integrationId=40599y14juihe6ly}
-
Έκλεισαν σχολεία14:35:09
Παράλληλα σύμφωνα με αναφορές γονέων λόγω της έντονης οσμής σχόλασαν νωρίτερα μαθητές σχολείων σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα και Βύρωνα.
Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Δραπετσώνας κ. Βρετάκος τόνισε ότι η έντονη οσμή είναι ιδιαιτέρως αισθητή σε πολλές περιοχές του παραλιακού μετώπου ενώ αντίστοιχο συμβάν είχε προηγηθεί και πριν από ένα μήνα χωρίς όμως να έχει εντοπιστεί η πηγή του αερίου. Τονίζει ότι η οσμή δεν θυμίζει πετρέλαιο.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η οσμή που γίνεται αισθητή δεν παραπέμπει σε πετρέλαιο, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την ταυτοποίηση της προέλευσής της. Το φαινόμενο έχει επεκταθεί σε ευρύτερη ακτίνα, με αναφορές από περιοχές όπως ο Πειραιάς, το Κερατσίνι, η Δραπετσώνα και το παραλιακό μέτωπο γενικότερα, ενώ κάτοικοι κάνουν λόγο για μεταβαλλόμενη ένταση της οσμής.
-
Οι αναφορές κατοίκων για την έντονη μυρωδιά αερίου14:34:28
-
Enaon EDA: Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή φυσικού αερίου μέχρι στιγμής14:33:43
Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια, διενεργούν σήμερα συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή, με αφορμή την οσμή αερίου που παρατηρείται σε περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι, πάντως, συνεχίζονται.
-
Η ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης14:33:27
Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται. Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα.
-
Mέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου14:33:05
Για τη διερεύνηση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, καθώς και συνεργεία του ΔΕΣΦΑ, με στόχο να εντοπιστούν τα αίτια και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να εξηγούν το φαινόμενο.
Την ίδια ώρα, εκτεταμένοι έλεγχοι πραγματοποιούνται στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με ιδιαίτερη έμφαση στα νότια προάστια, από συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου, Enaon EDA.
Όπως αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή φυσικού αερίου στην ατμόσφαιρα, παρά την έντονη οσμή που έχει παρατηρηθεί σε περιοχές της Αττικής.
-