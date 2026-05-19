Αγωνία για την οσμή αερίου στην Αθήνα - Δεν μπορεί να εντοπιστεί η αιτία

Δεν μπορεί να εντοπιστεί ο λόγος της οσμής αερίου στην Αττική.

Σοβαρή ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι εδώ και πολλές ώρες δεν μπορεί να εντοπιστεί η αιτία της οσμής αερίου στην Αττική. Όλοι οι αρμόδιοι δηλώνουν ότι κάνουν ελέγχους και δεν εντοπίζουν τη διαρροή που προκαλεί την έντονη οσμή. Γίνονται συστάσεις στον κόσμο να μένει σπίτι και να κλείνει παράθυρα.

Δεν έχει εντοπιστεί πτώση πίεσης σε κανένα σημείο του δικτύου του ΔΕΣΦΑ, αναφέρεται από την πλευρά του Διαχειριστή του Συστήματος, που τροφοδοτεί τα δίκτυα διανομής της Enaon. Επίσης από την πλευρά των διυλιστηρίων (Helleniq και Motor Oil) σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο Θριάσιο.

Από τον ΔΕΣΦΑ αναφέρεται και επίσημα ότι:

«Σχετικά με τις αναφορές για οσμή αερίου σε περιοχές του λεκανοπεδίου, ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τα περιστατικά αυτά δεν σχετίζονται με το δίκτυο ή/και τις εγκαταστάσεις του, καθώς το δίκτυο υψηλής πίεσης δεν διέρχεται από αυτές τις περιοχές. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΕΣΦΑ είναι ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης».

Σύμφωνα με τις αναφορές, το φαινόμενο καταγράφεται σε περιοχές όπως η Γλυφάδα, το Παλαιό Φάληρο, ο Πειραιάς, το Κερατσίνι και η Δραπετσώνα, ενώ αναφορές υπάρχουν και από περιοχές όπως ο Νέος Κόσμος και η Καλλιθέα.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι η οσμή είναι έντονη και διάχυτη χωρίς να διευκρινίζεται η προέλευσή της, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία.

Υπάρχει μεγάλη ανησυχία σε κατοίκους και εργαζόμενους σε Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου, σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μυρωδιά του υγραερίου είναι τόσο έντονη που ήδη έχουν αρχίσει να εκκενώνονται προληπτικά γραφεία και επιχειρήσεις, ενώ ακόμα αναζητείται η αιτία που το έχει προκαλέσει όλο αυτό. Υπάρχουν αναφορές πως έντονη μυρωδιά υπάρχει και σε Παλαιό Φάληρο και Άλιμο.

LIVE