Δεν απειλήθηκαν κατοικίες – Οι πυρισβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διαβροχής και πλήρους κατάσβεσης.

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην Πάρνηθα σε δύσβατη σημείο κάτω από το Καζίνο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στη θέση Μαυροβούνι του Δήμου Αχαρνών, στην περιοχή της Πάρνηθα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο με μεγάλη κλίση, γεγονός που δυσχέρανε εξαρχής το έργο της κατάσβεσης.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε ισχυρή κινητοποίηση από την Πυροσβεστική, με τις δυνάμεις να επιχειρούν να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς και να εκκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες κατάσβεσης, παρά τη δύσκολη μορφολογία του εδάφους. Η επιχείρηση εξελίχθηκε υπό απαιτητικές συνθήκες, με τον συντονισμό επίγειων και εναέριων μέσων να αποδεικνύεται καθοριστικός για τον περιορισμό της φωτιάς.

Στο σημείο αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος, με 95 πυροσβέστες να επιχειρούν στο πεδίο, υποστηριζόμενοι από πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχαν 22 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τέσσερα αεροσκάφη που πραγματοποίησαν συνεχείς ρίψεις νερού, ενισχύοντας καθοριστικά την επιχείρηση από αέρος.

Σημαντική ήταν και η συνδρομή εθελοντών πυροσβεστών, αλλά και της ομάδας «Ίκαρος» με ΣμηΕΑ της Πυροσβεστικής Αττικής, τα οποία παρείχαν κρίσιμη εικόνα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, συμβάλλοντας στον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων. Επιπλέον, υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενίσχυσαν την προσπάθεια, εξασφαλίζοντας επαρκή τροφοδοσία νερού στα επίγεια μέσα.

Χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση, το μέτωπο της φωτιάς οριοθετήθηκε εγκαίρως, αποτρέποντας την εξάπλωσή του σε μεγαλύτερη έκταση του δασικού όγκου. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή, γεγονός που αποδίδεται τόσο στην ταχύτητα κινητοποίησης όσο και στις ευνοϊκές επιχειρησιακές συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Αυτή την ώρα, οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διαβροχής και πλήρους κατάσβεσης, προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε ενδεχόμενο αναζωπύρωσης. Οι επιχειρήσεις διεξάγονται τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος, με στόχο την πλήρη ασφάλιση της περιοχής. Την ίδια στιγμή, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ έχει μεταβεί στο σημείο και διεξάγει έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Λεωφόρο Πάρνηθος

Λόγω της πυρκαγιάς η Τροχαία είχε διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων από τη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ αλλά πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά καθώς η φωτιά είναι πλήρως οριοθετημένη.

Πού στρέφονται οι έρευνες για τα αίτια της φωτιάς

Όπως επισημαίνεται από την Πολιτική Προστασία η φωτιά ήταν σε δύσβατο σημείο, αλλά χάρη στον έγκαιρο εντοπισμό και την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης και κυρίως των εναέριων μέσων και των πεζοπόρων τμημάτων, οριοθετήθηκε πολύ γρήγορα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από καλώδια του ΔΕΔΗΕ και συγκεκριμένα από το δίκτυο που καταλήγει στο καζίνο.