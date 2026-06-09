Η πρώτη εικόνα από την διόρθωση των Μαθηματικών - Πού κρίθηκαν οι αριστούχοι και πώς κινούνται οι βαθμολογίες που θα καθορίσουν τις Βάσεις 2026.

Η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών στα Μαθηματικά των Πανελληνίων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα πρώτα στοιχεία που μας έρχονται από τα βαθμολογικά κέντρα αρχίζουν να διαμορφώνουν μια πρώτη εκτίμηση για τις επιδόσεις των υποψηφίων με στόχο τις Βάσεις 2026. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα Θέματα Α και Β επέτρεψαν σε αρκετούς μαθητές να συγκεντρώσουν σημαντικό αριθμό μονάδων, καθώς κρίνονται ως σχετικά προσιτά για όσους είχαν ακολουθήσει μια συστηματική προετοιμασία. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα πρώτα διορθωμένα γραπτά, όπου παρατηρούνται ικανοποιητικές επιδόσεις στα πρώτα υπό εξέταση θέματα.

Ωστόσο, η βαθμολόγηση δείχνει ότι η κατάσταση διαφοροποιείται αισθητά στα πιο απαιτητικά ερωτήματα. Τα Γ3, Δ3 και κυρίως το Δ4 φαίνεται να αποτελούν τα σημεία στα οποία καταγράφονται οι μεγαλύτερες απώλειες μονάδων. Οι βαθμολογητές επισημαίνουν ότι πολλοί υποψήφιοι δυσκολεύτηκαν να ολοκληρώσουν τις λύσεις τους ή να αναπτύξουν σωστά τη μαθηματική τους σκέψη, με αποτέλεσμα να χάσουν πολύτιμους βαθμούς.

Μάλιστα σύμφωνα με τα πρώτα βαθμολογικά στοιχεία στο Γ3, αρκετοί μαθητές δυσκολεύτηκαν να επιλέξουν τη σωστή στρατηγική επίλυσης. Συχνά παρατηρήθηκαν λανθασμένες προσεγγίσεις ή ατελείς αποδείξεις, που οδήγησαν σε μερική μόνο βαθμολόγηση. Αντίστοιχα στο Δ3, η δυσκολία αυξήθηκε αισθητά, καθώς απαιτούνταν βαθύτερη κατανόηση των ιδιοτήτων της συνάρτησης και αποτελεσματική αξιοποίηση των προηγούμενων συμπερασμάτων. Το Δ4 αναδείχθηκε ως το πιο απαιτητικό ερώτημα και εκεί φαίνεται να χάθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός μονάδων. Η επιτυχής αντιμετώπισή του προϋπέθετε όχι μόνο άριστη γνώση της ύλης αλλά και μαθηματική ωριμότητα, ευελιξία στη σκέψη και σωστή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου. Για πολλούς μαθητές αποτέλεσε το σημείο που διαφοροποίησε τις πολύ υψηλές βαθμολογίες από τις άριστες επιδόσεις.

Βέβαια όπως μας επισημαίνεται από μαθηματικούς τα φετινά θέματα επιβράβευσαν τη συστηματική προετοιμασία και την ουσιαστική κατανόηση των εννοιών, με τα ερωτήματα Γ3, Δ3 και Δ4 να ορίζουν σε μεγάλο βαθμό την τελική κατανομή των υψηλών βαθμολογιών.

Οι βαθμολογίες στα Μαθηματικά: Η εικόνα των αριστούχων - Σταθερά ποσοστά κάτω από τη βάση

Το ερώτημα Δ4 φαίνεται να παίζει κομβικό ρόλο στα φετινά γραπτά καθώς είναι εκείνο που διαχωρίζει τις πολύ καλές από τις άριστες επιδόσεις. Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα από τα βαθμολογικά κέντρα, μόνο ένα περιορισμένο ποσοστό υποψηφίων κατάφερε να το προσεγγίσει με επιτυχία, αποδεικνύοντας υψηλό επίπεδο προετοιμασίας, κριτικής σκέψης και μαθηματικής ωριμότητας. Τα τρέχοντα δεδομένα δεν προμηνύουν αύξηση των αριστούχων. Αντίθετα, οι πρώτες εκτιμήσεις των βαθμολογητών συγκλίνουν στο ότι τα γραπτά που θα αγγίξουν ή θα πλησιάσουν το απόλυτο 20 θα είναι λιγότερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς τα τελευταία ερωτήματα του διαγωνίσματος αποδείχθηκαν ιδιαίτερα απαιτητικά και λειτούργησαν ως ισχυρό φίλτρο για τους υποψηφίους.

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Την ίδια ώρα, σημαντικός παραμένει και ο αριθμός των γραπτών που κινούνται κάτω από τη βάση, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά ότι τα Μαθηματικά αποτελούν ένα από τα δυσκολότερα μαθήματα των Πανελληνίων. Παρότι αρκετοί μαθητές κατάφεραν να εξασφαλίσουν μονάδες από τα πρώτα θέματα, οι απαιτήσεις του δεύτερου μισού του διαγωνίσματος περιόρισαν αισθητά τις πολύ υψηλές βαθμολογίες.

Η εκτίμηση που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής παραπέμπει σε μια κατανομή βαθμολογιών με «κορμό» μεταξύ 10 και 15, περιορισμένο αριθμό αριστούχων και αρκετά γραπτά στις παρυφές της βάσης. Εφόσον η τάση αυτή επιβεβαιωθεί και με την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, οι βαθμολογίες 18-20 θα είναι σαφώς πιο σπάνιες σε σχέση με τις μεσαίες επιδόσεις, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει και τη διαμόρφωση των βάσεων στις σχολές υψηλής ζήτησης του 2ου και 4ου Επιστημονικού Πεδίου, όπου τα Μαθηματικά αποτελούν μάθημα αυξημένης βαρύτητας. Προς το παρόν, πάντως, οι βαθμολογητές εμφανίζονται συγκρατημένοι, επισημαίνοντας ότι ασφαλέστερα συμπεράσματα θα μπορούν να εξαχθούν όταν ολοκληρωθεί η διόρθωση μεγαλύτερου αριθμού γραπτών και διαμορφωθεί η τελική στατιστική εικόνα των επιδόσεων.