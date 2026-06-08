Η Οικονομία χαρακτηρίζεται ως η πιο απαιτητική εξέταση των τελευταίων ετών - Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα σημερινά θέματα - Οι «παγίδες» που θα κρίνουν τις βαθμολογίες.

Ανάμεικτα τα συναισθήματα για τα σημερινά θέματα των Πανελληνίων 2026 για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, στα μαθήματα της Φυσικής, της Ιστορίας και της Οικονομίας καθώς όπως αποτυπώνουν τα πρώτα στοιχεία υπήρξαν διαβαθμισμένα επίπεδα δυσκολίας και έντονη διαφοροποίηση ανά μάθημα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα σύνολο θεμάτων που δεν αιφνιδίασε ως προς τη δομή του, ωστόσο επηρέασε έντονα την ψυχολογία και την απόδοση των μαθητών, κυρίως στο μάθημα της Οικονομίας.

Οικονομία: Ιδιαιτέρως δύσκολα και απαιτητικά θέματα - Πού ήταν οι «παγίδες»

Η Οικονομία φαίνεται να αποτέλεσε το πιο απαιτητικό σκέλος της σημερινής εξέτασης, με αρκετούς υποψηφίους να κάνουν λόγο για ένα θέμα που ανέβασε απότομα τον βαθμό δυσκολίας, ειδικά στο τελευταίο ερώτημα. Παρότι τα πρώτα θέματα κινήθηκαν σε αναμενόμενο πλαίσιο και κάλυπταν βασικές ενότητες της ύλης, η συνέχεια απαιτούσε συνδυαστική σκέψη, προσεκτική ανάγνωση των δεδομένων και σωστή διαχείριση σύνθετων σχέσεων μεταξύ εννοιών. Το Θέμα Δ, ειδικότερα, λειτούργησε ως καθοριστικός παράγοντας διαφοροποίησης, με ερωτήματα που δεν άφηναν περιθώρια για επιφανειακή προσέγγιση.Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να κινηθούν ικανοποιητικά, ωστόσο για τον μέσο υποψήφιο το τελευταίο κομμάτι της εξέτασης λειτούργησε πιεστικά.

Οικονομία: Οι παγίδες, οι χρονοβόρες ασκήσεις και το απαιτητικό θέμα Δ

Ο Γιώργος Καμαρινός (economics.edu.gr), Οικονομολόγος, Εκπαιδευτικός και Συγγραφέας μέσω του Dnews σχολιάζοντας τα θέματα σημειώνει ότι «Το διαγώνισμα της Οικονομίας κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές καθώς είχε τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας των τελευταίων ετών. Οι μαθήτριες και οι μαθητές έπρεπε να διαβάσουν προσεκτικά και να κατανοήσουν σωστά τα δεδομένα και τα ζητούμενα, ενώ θα έπρεπε να κάνουν ορθή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου καθώς πολλά ζητήματα ήταν χρονοβόρα στη λύση τους.

Στο Α θέμα υπήρχαν 5 προτάσεις Σωστού – Λάθους που απαιτούσαν προσοχή στη διατύπωσή τους και δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής οι οποίες δεδομένου ότι ήταν μικρές ασκήσεις, χρειάζονταν αριθμητικοί υπολογισμοί στο πρόχειρο.Στο Β θέμα ζητήθηκε ένα από τα κλασσικά θέματα θεωρίας από το 9ο κεφάλαιο αλλά, όμως, η πρωτοτυπία ήταν ότι ζητήθηκε και το διάγραμμα που συνοδεύει την εν λόγω θεωρία.

Στο Γ θέμα, τέθηκε μία άσκηση που συνδύαζε τα κεφάλαια 1, 7 και 9. Οι μαθητές έπρεπε στο πρώτο ερώτημα να συμπληρώσουν ορθά έναν πίνακα και να προσδιορίσουν μία συνάρτηση, έχοντας δεδομένα που απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη. Η αδυναμία απάντησης των πρώτων ερωτημάτων απέκλειε τη δυνατότητα στον διαγωνιζόμενο να συνεχίσει με τα υπόλοιπα ερωτήματα που ήταν βατά. Στο Δ θέμα τέθηκε άσκηση με επίκεντρο το 5ο κεφάλαιο με αυξημένο βαθμό δυσκολίας η απαιτούσε πολύ καλή γνώση των χρησιμοποιούμενων οικονομικών εννοιών, συνδυαστική σκέψη και αρκετούς αριθμητικούς υπολογισμούς.»

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Ιστορία: Για καλά διαβασμένους που έδωσαν έμφαση στην αποστήθιση της ύλης

Στην Ιστορία, η εικόνα ήταν πιο ισορροπημένη, με τους υποψηφίους να καλούνται να διαχειριστούν ένα διαγώνισμα που κάλυπτε μεγάλο μέρος της ύλης χωρίς ιδιαίτερες «παγίδες». Τα θέματα κινήθηκαν σε γνώριμα πλαίσια, με ερωτήσεις που απαιτούσαν καλή γνώση του σχολικού βιβλίου και ικανότητα οργάνωσης ιστορικού λόγου. Οι πηγές λειτούργησαν ως φίλτρο για τους πιο προετοιμασμένους, χωρίς όμως να δημιουργούν υπερβολικές δυσκολίες. Συνολικά, οι μαθητές που είχαν διαβάσει συστηματικά κατάφεραν να ανταποκριθούν, με το μάθημα να χαρακτηρίζεται από μέτριο βαθμό δυσκολίας.

Μιλώντας στο Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility σχολίασε ότι « τα θέματα χαρακτηρίζονταν από σαφήνεια, ορθότητα διατύπωσης και ευρεία κάλυψη της εξεταστέας ύλης. Η πρώτη ομάδα θεμάτων κινήθηκε σε αναμενόμενα πλαίσια. Οι ιστορικοί όροι του θέματος Α1 αποτελούσαν στοιχεία που έχουν επανειλημμένα εξεταστεί κατά τα προηγούμενα έτη, ενώ οι ερωτήσεις Σωστού–Λάθους κάλυπταν αντιπροσωπευτικά το σύνολο της ύλης χωρίς να περιλαμβάνουν παραπλανητικές διατυπώσεις ή ιδιαίτερες δυσκολίες. Αντίστοιχα, τα θέματα Β1 και Β2 βασίζονταν σε γνωστές ενότητες του σχολικού εγχειριδίου και ήταν απολύτως διαχειρίσιμα από τους επαρκώς προετοιμασμένους μαθητές. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη εξέταση των θεμάτων αποκαλύπτει ένα χαρακτηριστικό που επανέρχεται συχνά στη διδασκαλία και αξιολόγηση της Ιστορίας στην ελληνική εκπαίδευση: την έμφαση στην απομνημόνευση αριθμητικών δεδομένων. Τόσο στο Β1 όσο και στο Β2 οι μαθητές κλήθηκαν να ανακαλέσουν ποσοστά, χρονολογίες και συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Η επιτυχής απάντηση προϋπέθετε όχι μόνο κατανόηση των ιστορικών εξελίξεων αλλά και ακριβή αναπαραγωγή πληροφοριών που πολλές φορές λειτουργούν περισσότερο ως δείκτες μνημονικής ικανότητας παρά ως στοιχεία ιστορικής ερμηνείας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το θέμα Γ1, το οποίο αντλούσε το περιεχόμενό του από την αρχή του δεύτερου κεφαλαίου και διαφοροποιούνταν από τις συνήθεις εξεταστικές επιλογές.

Το γεγονός ότι δεν είχε εμφανιστεί σε προηγούμενες εξετάσεις προσέδωσε έναν βαθμό πρωτοτυπίας στο διαγώνισμα. Παράλληλα, απαιτούσε από τους υποψηφίους όχι μόνο γνώση του σχολικού εγχειριδίου αλλά και ικανότητα σύνθεσης και αξιοποίησης ιστορικών πληροφοριών. Το θέμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο συμβατό με τη σύγχρονη αντίληψη της ιστορικής μάθησης, η οποία δίνει έμφαση στην ερμηνεία και την κριτική επεξεργασία των δεδομένων. Το θέμα Δ1, το οποίο αφορούσε τον ρόλο του εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη του Πόντου, αποτέλεσε το πλέον απαιτητικό μέρος του διαγωνίσματος. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ίδιο ακριβώς ερώτημα, με τις ίδιες πηγές, είχε τεθεί στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011. Η επιλογή αυτή εγείρει εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τον βαθμό ανανέωσης της θεματοδοσίας. Παράλληλα, η επιτυχής ανάπτυξη του θέματος απαιτούσε και πάλι ανάκληση χρονολογιών, στατιστικών δεδομένων και ποσοτικών στοιχείων, γεγονός που ενίσχυσε τη βαρύτητα της απομνημόνευσης ως βασικού παράγοντα επιτυχίας. Το κεντρικό ζήτημα που αναδεικνύεται από τα φετινά θέματα αφορά τη φύση της ιστορικής γνώσης που αξιολογείται. Η σύγχρονη ιστοριογραφία και η διδακτική της Ιστορίας επιδιώκουν την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης πηγών, τη διερεύνηση αιτίων και συνεπειών και την ικανότητα σύνθεσης διαφορετικών οπτικών. Αντίθετα, η συστηματική έμφαση σε αριθμούς, ποσοστά και χρονολογίες τείνει να μετατοπίζει το κέντρο βάρους προς την αποστήθιση πληροφοριών.

Έτσι, οι μαθητές που διαθέτουν ισχυρή μνημονική ικανότητα ενδέχεται να ευνοούνται περισσότερο από εκείνους που έχουν αναπτύξει ουσιαστικότερη ιστορική κατανόηση. Συνολικά, τα θέματα της Ιστορίας στις Πανελλήνιες 2026 μπορούν να χαρακτηριστούν μέτριας δυσκολίας για τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Δεν περιείχαν ασάφειες, παγίδες ή ιδιαίτερα σύνθετες απαιτήσεις συνδυασμού γνώσεων. Παρά τα θετικά αυτά χαρακτηριστικά, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά το διαχρονικό δίλημμα της εξεταστικής αξιολόγησης: κατά πόσο η επιτυχία στην Ιστορία συνδέεται με την κατανόηση του παρελθόντος και κατά πόσο εξαρτάται από την πιστή αναπαραγωγή λεπτομερειών του σχολικού εγχειριδίου.»

Nα σημειωθεί ότι ως προς το ζήτημα της αποστήθισης αίσθηση προκαλεί και το σχόλιο της ΟΕΦΕ ότι «ήταν ένα μάλλον απαιτητικό διαγώνισμα, που, δυστυχώς εξέταζε την ικανότητα αποστήθισης των μαθητών κι όχι τη σκέψη ή την κρίση τους.Ήταν κατάλληλο για αριθμομνήμονες και ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στη διατήρηση της ψυχραιμίας των μαθητών – ακόμη και των καλά προετοιμασμένων – αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης διαπιστώσουν ότι δεν θυμούνται καλά τους αριθμούς, τα ποσοστά και τις χρονολογίες»

Φυσική: Απαιτητική εξέταση όμως όχι εξεζητημένη

Η Φυσική ήταν το μάθημα που δυσκόλεψε σημαντικά τους υποψηφίους, κυρίως λόγω της κλιμάκωσης της δυσκολίας και της ανάγκης για προσεκτικούς υπολογισμούς. Τα πρώτα θέματα ήταν προσιτά για έναν καλά προετοιμασμένο μαθητή, ωστόσο από το μέσο της εξέτασης και μετά η εικόνα άλλαξε, με ασκήσεις που απαιτούσαν συνδυαστική σκέψη, καλή διαχείριση χρόνου και βαθιά κατανόηση των εννοιών. Το τελευταίο θέμα λειτούργησε καθοριστικά για τη διαφοροποίηση των βαθμολογιών, καθώς δεν αρκούσε η γνώση τύπων αλλά η σωστή εφαρμογή τους σε σύνθετα σενάρια.

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο Δρ. Διδακτικής της Φυσικής, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Κώστας Βουρλιάς σημείωσε ότι «Τα θέματα είναι εύκολα, εξορθολογισμένα, απλά και βατά. Σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνονται με εκείνα περασμένων ετών που είχαμε παράπονα για τον βαθμό δυσκολίας, ούτε είναι εξεζητημένα. Είναι θέματα που μπορεί να ανταποκριθεί ο μαθητής του δημόσιου σχολείου. Μακάρι κάθε χρόνο να έχουμε αντίστοιχης φιλοσοφίας θέματα.»

Όπως σχολιάζουν οι Φυσικοί από το Μεθοδικό «Τα θέματα είναι πιο εύκολα από τα περσινά, καλύπτουν αρκετά μεγάλο εύρος της ύλης, οι εκφωνήσεις είναι σαφώς ορισμένες και κατανοητές και ως εκ τούτου οι μαθητές αναμένονται να πετύχουν καλύτερες από το αναμενόμενο βαθμολογίες. Το Θέμα Α κρίνεται βατό με ξεκάθαρες αναφορές στο σχολικό βιβλίο. Το Θέμα Β ομοίως κρίνεται βατό εξετάζοντας, ως είθισται διαφορετικά κομμάτια της ύλης. Το Θέμα Γ εξετάζει το κεφάλαιο της Κβαντομηχανικής, είναι κλιμακούμενης δυσκολίας με κατανοητή εκφώνηση χωρίς παγίδες αλλά απαιτεί καλή γνώση των εννοιών και ευχέρεια στην εφαρμογή του τυπολογίου και των πράξεων. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι για πρώτη φορά εξετάζεται το συγκεκριμένο κεφάλαιο σε ολόκληρο Θέμα Γ ή Δ. Το Θέμα Δ είναι συνδυαστικό εξετάζοντας τα κεφάλαια της Ταλάντωσης και του Ηλεκτρομαγνητισμού όντας πιο εύκολο από αυτά των 2 προηγουμένων ετών.» Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το αποτέλεσμα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από την ψυχραιμία και τη σωστή προετοιμασία των υποψηφίων, με τις τελικές βαθμολογίες να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

ΟΕΦΕ για Φυσική: Χωρίς θέματα «υπερπαραγωγές» η φετινή εξέταση

Τα φετινά θέματα της Φυσικής κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της εξεταστέας ύλης, με σαφή διατύπωση και κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψηφίους να αναδείξουν ουσιαστικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Παράλληλα, σηματοδοτούν μια απομάκρυνση από τη λογική των «υπερπαραγωγών» που χαρακτήρισε κατά καιρούς το μάθημα, καθώς εστίαζαν στην κατανόηση των φυσικών φαινομένων και των βασικών αρχών της Φυσικής χωρίς να απαιτούν υπερβολικά εκτεταμένους υπολογισμούς.

ΘΕΜΑ Α΄

Περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου που εξέταζαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης.

ΘΕΜΑ Β΄

Συνολικά, τα θέματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και ανταποκρίνονται σε αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί διαχρονικά τον στόχο της εξέτασης: την αξιολόγηση της ουσιαστικής γνώσης και της φυσικής σκέψης των μαθητών της Γ΄ Λυκείου. Περιλάμβαναν τρία θέματα Β ως ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που απαιτούν μαθηματική απόδειξη και αιτιολόγηση, χωρίς μεγάλη πολυπλοκότητα μαθηματικών πράξεων.

Β1. Ύλη στάσιμου κύματος

Β2. Ύλη ηλεκτρομαγνητισμού

Β3. Ύλη Ισορροπίας Στερεού σώματος

ΘΕΜΑ Γ΄

Για πρώτη φορά εξετάζεται άσκηση στην ύλη της Κβαντομηχανικής και περιλάμβανε το φαινόμενο Compton και το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Τα δύο αυτά φυσικά φαινόμενα εξετάζονταν ως προς την κατανόηση του φυσικού υποβάθρου του υποψηφίου χωρίς μεγάλη δυσκολία πράξεων.



ΘΕΜΑ Δ΄

Το δυσκολότερο και πιο απαιτητικό θέμα του διαγωνίσματος με ερωτήματα στην ύλη της Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης και της Ηλεκτρομαγνητικής Επαγωγής. Στο ερώτημα Δ3 απαιτείται αιτιολόγηση που προϋποθέτει τη σοβαρή κατανόηση της αντίστοιχης εξεταστέας ύλης. Το ερώτημα Δ4 μπορεί να επιλυθεί και χωρίς τη χρήση του δοθέντος χρονικού διαστήματος.