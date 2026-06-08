Δύσκολη, απαιτητική και με πολλά σημεία που χρήζουν προσοχής η Οικονομία «φρέναρε» τους αριστούχους.

Από τα πιο απαιτητικά και δύσκολα θέματα των τελευταίων ετών στις Πανελλήνιες 2026 τα σημερινά στην Οικονομία με την ΟΕΦΕ να τονίζει ότι παρουσιάζουν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας, με σαφή προσανατολισμό στην ανάδειξη των άριστα προετοιμασμένων υποψηφίων. Αν και καλύπτουν βασικές ενότητες της εξεταστέας ύλης, η επιτυχής ανταπόκριση απαιτούσε αυξημένη κριτική ικανότητα, προσήλωση στη λεπτομέρεια και αποφυγή συγκεκριμένων «παγίδων» που είχαν ενσωματωθεί στις ασκήσεις.

ΘΕΜΑ Α΄

Τα ζητούμενα κλειστού τύπου είναι διατυπωμένα με σαφήνεια, όμως περιέχουν απαιτητικές έννοιες που χρειάζονται σκέψη και ιδιαίτερη προσοχή

ΘΕΜΑ Β΄

Τα ζητούμενα κλειστού τύπου είναι διατυπωμένα με σαφήνεια, όμως περιέχουν απαιτητικές έννοιες που χρειάζονται σκέψη και ιδιαίτερη προσοχή. Αναμενόμενο ζήτημα, από τις βασικές έννοιες της μακροοικονομίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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ΘΕΜΑ Γ΄

Τα ζητούμενα κλειστού τύπου είναι διατυπωμένα με σαφήνεια, όμως περιέχουν απαιτητικές έννοιες που χρειάζονται σκέψη και ιδιαίτερη προσοχή. Αναμενόμενο ζήτημα, από τις βασικές έννοιες της μακροοικονομίας. Συνδυαστικό ζήτημα από τα κεφάλαια 1,7 και 9. Χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή και συγκέντρωση.

ΘΕΜΑ Δ΄

Απαιτεί καλή γνώση εύρεσης συναρτήσεων από το 1ο ερώτημα. Παρά το γεγονός ότι οι συναρτήσεις που ζητήθηκαν, δόθηκαν στη συνέχεια, η μετατόπιση της καμπύλης ζήτησης απαιτούσε καλή γνώση και σωστό χειρισμό, όπως και άρτιες αιτιολογήσεις. Η διαγραμματική απεικόνιση τριών καμπυλών είναι γνωστή τεχνικά.

Πιο απαιτητικά από πέρυσι τα θέματα, με αυξημένες απαιτήσεις στα Γ και Δ

Τα φετινά θέματα στο μάθημα της Οικονομίας κρίνονται συνολικά πιο απαιτητικά σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά, διατηρώντας ωστόσο τη γνωστή δομή και φιλοσοφία των τελευταίων ετών. Η διαβάθμιση της δυσκολίας ήταν εμφανής σε όλα τα θέματα, δίνοντας τη δυνατότητα στους καλά προετοιμασμένους μαθητές να ξεχωρίσουν τονίζει στο Dnews o Οικονομολόγος Παναγιώτης Κουσκουβελάκος.

Το Θέμα Α περιλάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου που απαιτούσαν προσοχή στη διατύπωση και καλή γνώση βασικών οικονομικών εννοιών, ενώ το Θέμα Β κινήθηκε σε αναμενόμενα επίπεδα θεωρίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το Θέμα Γ, το οποίο ήταν συνδυαστικό και αντλούσε στοιχεία από το πρώτο, το έβδομο και το ένατο κεφάλαιο της ύλης. Η επιτυχής αντιμετώπισή του απαιτούσε συνδυαστική σκέψη, σωστή επεξεργασία των δεδομένων και καλή κατανόηση των οικονομικών σχέσεων που εξετάζονταν. Το Θέμα Δ βασίστηκε στο πέμπτο κεφάλαιο και, αν και ακολουθούσε τη λογική που συνηθίζεται στις Πανελλήνιες, παρουσίαζε μεγαλύτερο εύρος πιθανών λύσεων και περισσότερα βήματα στην επεξεργασία των ζητουμένων. Αυτό αύξησε τον βαθμό δυσκολίας και απαιτούσε από τους υποψηφίους προσεκτική διαχείριση του χρόνου και ακρίβεια στους υπολογισμούς. Συνολικά, το διαγώνισμα είχε αυξημένες απαιτήσεις στα συνδυαστικά ερωτήματα και το μεγαλύτερο εύρος των λύσεων καθιστούν τα φετινά θέματα πιο απαιτητικά από εκείνα του 2025, με τους καλά προετοιμασμένους μαθητές να έχουν σαφές πλεονέκτημα.