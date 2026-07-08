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Ακούστε το νέο τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα, με τίτλο «Υπάρχει ελπίδα».

«Βρήκα μια ελπίδα μες τα καμένα», ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με το «Υπάρχει Ελπίδα», ένα τραγούδι που ξεχωρίζει για την αμεσότητα και την ειλικρίνειά του.

Τη μουσική του νέου κομματιού υπογράφει ο Χριστόφορος Γερμενής, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον ίδιο τον Γιάννη Κότσιρα. Το τραγούδι θα συμπεριλαμβάνεται στο επόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026.

Το «Υπάρχει Ελπίδα» είναι ένα τραγούδι που μιλά για τη δύναμη να συνεχίζεις, ακόμη και όταν όλα μοιάζουν δύσκολα.

Με λόγο λιτό αλλά ουσιαστικό και μια παραδοσιακή μελωδία που ξεσηκώνει και υπηρετεί το συναίσθημα, ο Γιάννης Κότσιρας ερμηνεύει ένα τραγούδι που αφήνει χώρο στον ακροατή να το κάνει δικό του.

Πιστός στις επιλογές που χαρακτηρίζουν τη διαδρομή του όλα αυτά τα χρόνια, ο Γιάννης Κότσιρας συνεχίζει να δίνει προτεραιότητα σε τραγούδια με περιεχόμενο και αλήθεια.

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Το «Υπάρχει Ελπίδα» έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη διαδρομή, μεταφέροντας ένα διαχρονικό μήνυμα αισιοδοξίας, χωρίς περιττές υπερβολές.

{https://youtu.be/RkjPcIPjSp4?si=nHd23scZz7YiC0kU}

«Τα πουλιά κελαηδάνε; Ναι!

Τα δέντρα αντιστέκονται; Ναι!

Τα παιδιά ερωτεύονται ακόμα; Ναι!

Υπάρχει ελπίδα»

Μια νέα κυκλοφορία που επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η ουσία ενός τραγουδιού βρίσκεται στη δύναμη που έχει να αγγίζει τον ακροατή.

Nα σημειωθεί ότι ο Γιάννης Κότσιρας κατακτά και το Spotify, φιγουράροντας στο εξώφυλλο της editorial playlist Entehno Voices, της μεγαλύτερης ελληνικής έντεχνης λίστας της πλατφόρμας.