Οι μαθητές που είχαν επενδύσει συστηματικά στην απομνημόνευση λεπτομερειών φαίνεται πως απέκτησαν ένα σαφές προβάδισμα σε κρίσιμα σημεία της εξέτασης.

Τα φετινά θέματα της Ιστορίας στις Πανελλήνιες 2026 κρίνονται μέτριας δυσκολίας για τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Παρά τη σαφήνεια και την ισορροπημένη δομή τους, αναδεικνύεται για ακόμη μία φορά ένα θεμελιώδες ερώτημα, κατά πόσο η επιτυχία στο μάθημα της Ιστορίας αντανακλά την κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι και κατά πόσο βασίζεται στην ικανότητα αποστήθισης λεπτομερειών.

Μιλώντας στο Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility σχολίασε ότι «οι Πανελλήνιες αποτελούν διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αξιολόγησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η εξέταση στο μάθημα της Ιστορίας Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς καλείται να αποτιμήσει όχι μόνο το εύρος των γνώσεων των μαθητών αλλά και την ικανότητά τους να κατανοούν, να αναλύουν και να συνθέτουν ιστορικά δεδομένα. Τα φετινά θέματα προσφέρουν ένα ενδιαφέρον πεδίο προβληματισμού σχετικά με το κατά πόσο η αξιολόγηση υπηρετεί ουσιαστικά τους παιδαγωγικούς στόχους του μαθήματος.

Σε γενικές γραμμές, τα θέματα χαρακτηρίζονταν από σαφήνεια, ορθότητα διατύπωσης και ευρεία κάλυψη της εξεταστέας ύλης. Η πρώτη ομάδα θεμάτων κινήθηκε σε αναμενόμενα πλαίσια. Οι ιστορικοί όροι του θέματος Α1 αποτελούσαν στοιχεία που έχουν επανειλημμένα εξεταστεί κατά τα προηγούμενα έτη, ενώ οι ερωτήσεις Σωστού–Λάθους κάλυπταν αντιπροσωπευτικά το σύνολο της ύλης χωρίς να περιλαμβάνουν παραπλανητικές διατυπώσεις ή ιδιαίτερες δυσκολίες.

Αντίστοιχα, τα θέματα Β1 και Β2 βασίζονταν σε γνωστές ενότητες του σχολικού εγχειριδίου και ήταν απολύτως διαχειρίσιμα από τους επαρκώς προετοιμασμένους μαθητές. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη εξέταση των θεμάτων αποκαλύπτει ένα χαρακτηριστικό που επανέρχεται συχνά στη διδασκαλία και αξιολόγηση της Ιστορίας στην ελληνική εκπαίδευση: την έμφαση στην απομνημόνευση αριθμητικών δεδομένων. Τόσο στο Β1 όσο και στο Β2 οι μαθητές κλήθηκαν να ανακαλέσουν ποσοστά, χρονολογίες και συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Η επιτυχής απάντηση προϋπέθετε όχι μόνο κατανόηση των ιστορικών εξελίξεων αλλά και ακριβή αναπαραγωγή πληροφοριών που πολλές φορές λειτουργούν περισσότερο ως δείκτες μνημονικής ικανότητας παρά ως στοιχεία ιστορικής ερμηνείας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το θέμα Γ1, το οποίο αντλούσε το περιεχόμενό του από την αρχή του δεύτερου κεφαλαίου και διαφοροποιούνταν από τις συνήθεις εξεταστικές επιλογές. Το γεγονός ότι δεν είχε εμφανιστεί σε προηγούμενες εξετάσεις προσέδωσε έναν βαθμό πρωτοτυπίας στο διαγώνισμα. Παράλληλα, απαιτούσε από τους υποψηφίους όχι μόνο γνώση του σχολικού εγχειριδίου αλλά και ικανότητα σύνθεσης και αξιοποίησης ιστορικών πληροφοριών. Το θέμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο συμβατό με τη σύγχρονη αντίληψη της ιστορικής μάθησης, η οποία δίνει έμφαση στην ερμηνεία και την κριτική επεξεργασία των δεδομένων. Το θέμα Δ1, το οποίο αφορούσε τον ρόλο του εμπορίου στην οικονομική ανάπτυξη του Πόντου, αποτέλεσε το πλέον απαιτητικό μέρος του διαγωνίσματος. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ίδιο ακριβώς ερώτημα, με τις ίδιες πηγές, είχε τεθεί στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011.

Η επιλογή αυτή εγείρει εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τον βαθμό ανανέωσης της θεματοδοσίας. Παράλληλα, η επιτυχής ανάπτυξη του θέματος απαιτούσε και πάλι ανάκληση χρονολογιών, στατιστικών δεδομένων και ποσοτικών στοιχείων, γεγονός που ενίσχυσε τη βαρύτητα της απομνημόνευσης ως βασικού παράγοντα επιτυχίας. Το κεντρικό ζήτημα που αναδεικνύεται από τα φετινά θέματα αφορά τη φύση της ιστορικής γνώσης που αξιολογείται. Η σύγχρονη ιστοριογραφία και η διδακτική της Ιστορίας επιδιώκουν την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης πηγών, τη διερεύνηση αιτίων και συνεπειών και την ικανότητα σύνθεσης διαφορετικών οπτικών. Αντίθετα, η συστηματική έμφαση σε αριθμούς, ποσοστά και χρονολογίες τείνει να μετατοπίζει το κέντρο βάρους προς την αποστήθιση πληροφοριών.

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Έτσι, οι μαθητές που διαθέτουν ισχυρή μνημονική ικανότητα ενδέχεται να ευνοούνται περισσότερο από εκείνους που έχουν αναπτύξει ουσιαστικότερη ιστορική κατανόηση. Συνολικά, τα θέματα της Ιστορίας στις Πανελλήνιες 2026 μπορούν να χαρακτηριστούν μέτριας δυσκολίας για τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Δεν περιείχαν ασάφειες, παγίδες ή ιδιαίτερα σύνθετες απαιτήσεις συνδυασμού γνώσεων. Παρά τα θετικά αυτά χαρακτηριστικά, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά το διαχρονικό δίλημμα της εξεταστικής αξιολόγησης: κατά πόσο η επιτυχία στην Ιστορία συνδέεται με την κατανόηση του παρελθόντος και κατά πόσο εξαρτάται από την πιστή αναπαραγωγή λεπτομερειών του σχολικού εγχειριδίου. Η συζήτηση αυτή δεν αφορά μόνο τις φετινές εξετάσεις, αλλά αγγίζει τον πυρήνα της ιστορικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αν ο στόχος είναι η διαμόρφωση πολιτών με ιστορική συνείδηση και κριτική σκέψη, τότε η αξιολόγηση οφείλει σταδιακά να μετατοπιστεί από την αναπαραγωγή πληροφοριών προς την ερμηνεία, την τεκμηρίωση και τον ιστορικό συλλογισμό. Τα θέματα του 2026, παρά τις αρετές τους, υπενθυμίζουν ότι ο δρόμος προς αυτή την κατεύθυνση παραμένει ακόμη ανοιχτός.»