Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον Γιάννη Κότσιρα σε συναυλία του όταν ένα αγόρι ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί του.

Ένας απρόσμενος επισκέπτης βρέθηκε στο πλευρό του Γιάννη Κότσιρα στη σκηνή το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου, και ερμήνευσε με τον δικό του τρόπο ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του τραγουδιστή.

Το βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνική δικτύωσης από τη Minos EMI, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, ενώ χρήστες έχουν αναρτήσει στιγμιότυπα από τη συγκεκριμένη στιγμή της βραδιάς.

Το απόσπασμα συγκινεί, καθώς ο μικρός Θανάσης, ανέβηκε στη σκηνή, στάθηκε στο πλευρό του Γιάννη Κότσιρα και ξεκίνησε να ερμηνεύει το τραγούδι «Κάθε φορά».

Ο ερμηνευτής ήταν εκεί, καθισμένος δίπλα του, του κρατούσε το μικρόφωνο και σιγοτραγουδούσε μαζί του.

Το χειροκρότημα που προήλθε από το κοινό επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

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Όταν μάλιστα ο μικρός Θανάσης, ολοκλήρωσε την ερμηνεία του, στράφηκε προς τον Γιάννη Κότσιρα για να ρωτήσει «πώς τα πήγε», με τον καλλιτέχνη να απευθύνεται στο κοινό που έδωσε την απάντηση με ένα θερμό χειροκρότημα, ζητωκραυγάζοντας ρυθμικά το όνομά του.

{https://www.tiktok.com/@minosemi/video/7649519670311095574}

Ο Θανάσης στη συνέχεια, έσπευσε να ευχαριστήσει το κοινό και να ευχηθεί στον Γιάννη Κότσιρα για τα 30 χρόνια πορείας στην μουσική σκηνή. Μάλιστα, έδωσε υπόσχεση ότι θα ξανά τραγουδήσει στο πλευρό του: «Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ… Χρόνια πολλά σε εσένα. Μια μέρα θα ξανατραγουδήσω μαζί σας… Παίξε εσύ κιθάρα… Το επόμενο τραγούδι ποιο είναι;», ρώτησε ο μικρός και συνέχισε να τραγουδά μαζί με το κοινό και τον ερμηνευτή.