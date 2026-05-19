Στο Europa-Forum Wachau, στο Κρεμς της Αυστρίας, συμμετείχε ο Νίκος Δένδιας, όπου συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας: Από το Τέλος της Τάξης στη Συλλογική Πρωτοβουλία».

Η συζήτηση ήταν αφιερωμένη στα «κεντρικά ζητήματα της ευρωπαϊκής κυριαρχίας μέσα σε μια εύθραυστη παγκόσμια τάξη», όπως και στις εξελίξεις τις επόμενες τρεις δεκαετίες, λόγω της συμπλήρωσης των 30 ετών του Forum.

Στη συνέχεια ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Υπουργό Άμυνας της Αυστρίας, Κλαούντια Τάνερ και αμέσως μετά θα κάνουν δηλώσεις.

Το μεσημέρι ο Νίκος Δένδιας θα παρακαθίσει σε γεύμα εργασίας που θα παραθέσει η Αυστριακή ομόλογός του και στο οποίο θα συμμετάσχει επίσης ο Υπουργός Άμυνας της Μολδαβίας, Ανατόλι Νοσάτι.

Αύριο, Τετάρτη (20/5) ο Νίκος Δένδιας θα μεταβεί στο Μόναχο, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στους τομείς της καινοτομίας, της κυβερνοασφάλειας και της αμυντικής βιομηχανίας.

