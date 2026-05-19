Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις του υψηλού ενεργειακού κόστους στην ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζοντας ότι «η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη», κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών με θέμα «Εθνικό σχέδιο δράσης σε συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας».

Ο επικεφαλής της Metlen υποστήριξε ότι τα γεωπολιτικά ζητήματα έχουν πλέον υπερισχύσει των οικονομικών και ενεργειακών εξελίξεων, επικαλούμενος τη ρήση του Ηράκλειτου «Πατήρ πάντων πόλεμος». Αναφερόμενος στη διεθνή συγκυρία, εκτίμησε ότι οι εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας δεν οδήγησαν σε ουσιαστικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στα μέτωπα της Ουκρανίας και του Ιράν.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης και στη σταδιακή αποδέσμευσή της από τη Ρωσία, σημειώνοντας πως «η ενεργειακή ομπρέλα της Ρωσίας, με τη θέληση της Ευρώπης, δεν θα υπάρχει πια». Ωστόσο, εξέφρασε προβληματισμό για το κόστος αυτής της επιλογής, επισημαίνοντας με αιχμηρό τόνο ότι η Ευρώπη θα επιδιώξει ενεργειακή ανεξαρτησία, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει σημαντικά υψηλότερες τιμές για φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

«Θα είμαστε πολύ υπερήφανοι που δεν θα λαμβάνουμε καθόλου φυσικό αέριο ή πετρέλαιο από τη Ρωσία, μολονότι θα το πληρώνουμε δύο ή τρεις φορές ακριβότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στην Ευρώπη δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η εξέλιξη στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Ο κ. Μυτιληναίος υπογράμμισε ακόμη ότι η Ευρώπη είναι ο πρώτος οικονομικός αποδέκτης των επιπτώσεων κάθε διεθνούς πολεμικής σύρραξης, ενώ επέκρινε την ενεργειακή πολιτική της ηπείρου, αναφέροντας ότι το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και οι επιδοτήσεις προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν μεταφράστηκαν σε ουσιαστική ελάφρυνση για νοικοκυριά και βιομηχανία.

Τέλος, αναφέρθηκε στους κινδύνους που διαμορφώνονται στην αγορά ενέργειας στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι μέρος των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα βιωσιμότητας, κάνοντας λόγο για πιθανή δημιουργία νέας γενιάς κόκκινων δανείων.