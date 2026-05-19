Αυξημένος κατά 2,6% διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της ανοδικής τάσης στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 111,3 δισ. ευρώ, έναντι 108,5 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Τη σημαντικότερη συμβολή στην αύξηση κατέγραψε ο κλάδος των Κατασκευών, ο οποίος εμφάνισε τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο μεταξύ των τομέων της οικονομίας, με τον κύκλο εργασιών να ενισχύεται κατά 17,4% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Αντίθετα, ήπια υποχώρηση σημειώθηκε στον τομέα των δραστηριοτήτων παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, όπου ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 1%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των επιμέρους κλάδων.

Παράλληλα, θετική ήταν η εικόνα και σε μηνιαία βάση για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία. Ειδικότερα, τον Μάρτιο του 2026 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 34,8 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 12% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, όταν είχε ανέλθει σε 31,1 δισ. ευρώ.

Και σε επίπεδο μήνα, οι κατασκευές διατήρησαν τη δυναμική τους, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση κύκλου εργασιών με άνοδο 27,3%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση εμφάνισε ο τομέας της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, με πτώση 1,3%.