«Όσοι λαμβάνουν συντάξεις χηρείας ζουν με το άγχος της μείωσης της παροχής», ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς για τη συνέντευξη της Νίκης Κεραμέως στο OPEN και αναρωτήθηκε: «Θα συνεχίσει η κυβέρνηση να τους κρατά σε ομηρία μέχρι τις εκλογές;»

«Η υπουργός Εργασίας δεσμεύτηκε ότι δεν θα εφαρμόσει την εγκύκλιο Τσακλόγλου, την οποία η κυβέρνηση υιοθέτησε εφαρμόζοντας τον νόμου Κατρούγκαλου. Σε ένα μεγάλο μέρος των παλιών - πριν το 2016 - συντάξεων σε περίπτωση σώρευσης, εφαρμόζεται ήδη και απεικονίζεται στα εκκαθαριστικά των συνταξιούχων κατά τη μηνιαία εκκαθάριση», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «Ο πυρήνας του νόμου Κατρούγκαλου ήταν τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης, που δεν θεραπεύτηκαν με τον νόμο 4670/2020, οι αυξημένες εισφορές ασθένειας σε επικουρικές και συντάξεις χηρείας, η έλλειψη ανταποδοτικότητας, οι περικοπές της εθνικής σύνταξης στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας, η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ και πολλά ακόμα που συνεχίζουν να επιβαρύνουν συνταξιούχους και ασφαλισμένους.

Επίσης, χιλιάδες ασφαλισμένοι με παράλληλη ασφάλιση που έλαβαν σύνταξη πριν τον Μάιο του 2016, είναι εγκλωβισμένοι καθώς σε αυτούς δεν εκδίδονται αποφάσεις προσαύξησης και ο χρόνος τους σε άλλα ταμεία δεν συνυπολογίζεται στη σύνταξη. Θα κάνει κάτι για αυτό η Υπουργός;».

Καταλήγοντας ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε: «Καλοδεχούμενη η διάταξη για τα βαρέα και ανθυγιεινά που έχει ζητήσει με διαδοχικές τροπολογίες το ΠΑΣΟΚ. Ελπίζουμε η κυρία Κεραμέως να μην αποδειχθεί αναξιόπιστη όπως ο κύριος Γεωργιάδης που την προαναγγέλλει κάθε τρεις μήνες και δεν την υλοποιεί ποτέ».