Άλλα 20 πρόσωπα που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα διεύρυνσης του Νίκου Ανδρουλάκη θα ανακοινώσει το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚθα ανακοινώσει εντός της εβδομάδας και τρίτη λίστα 20 προσώπων που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα διεύρυνσης του Νίκου Ανδρουλάκη, πλαισιώνοντας την αρχική επιτροπή των 44 και 36 μελών υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη.

Τη σχετική είδηση έκανε γνωστή ο Γραμματέας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας στο Action24.

«Εμείς εργαζόμαστε από τον Φεβρουάριο στο σύνολο της χώρας για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων, γίνεται συνεχώς διεύρυνση. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ανακοινωθούν και νέα πρόσωπα που συντάσσονται με το ΠΑΣΟΚ σε κεντρικό επίπεδο», είπε αρχικά, ενώ σε ερώτηση των παρουσιαστών για το αν θα προκαλέσουν εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως έγινε για ορισμένα από τα ονόματα που ανακοινώθηκαν στις δύο προηγούμενες λίστες, απάντησε: «Δεν θα προκαλέσουν καμία αντίδραση».

«Δεν είναι βουλευτές, καθώς οι βουλευτές είναι απόφαση του προέδρου. Προέρχονται από τον χώρο της επιστήμης, από τις επαγγελματικές και κοινωνικές τάξεις. Έχουν ανακοινωθεί 80, θα προστεθούν άλλοι 20 και προχωράμε», συνέχισε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.

