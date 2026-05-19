Νέα Αριστερά και Πράσινοι – Οικολογία συμφώνησαν να συνεχιστεί ο διάλογος για μία προγραμματική βάση.

Αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς συναντήθηκε με αντίστοιχη του κόμματος Πράσινοι – Οικολογία, με αντικείμενο συζήτησης την προεκλογική συνεργασία επί βάσει των προγραμμάτων.

Στη συνάντηση, που έγινε μετά από πρόσκληση της Νέας Αριστεράς συμμετείχαν από την πλευρά της Νέας Αριστεράς ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, η Πέτη Πέρκα και ο Πάνος Σκουρλέτης, και από τους Πράσινους - Οικολογία ο Ηλίας Γιαννίρης, ο Κώστας Παπακωνσταντίνου, ο Μιχάλης Τρεμόπουλος και η Μαρία- Λεονί Γεωργοπούλου.

Όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο Τύπου η Νέα Αριστερά: «Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αρκετές συμπτώσεις σε σημαντικά προγραμματικά στοιχεία.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευρύ δημοκρατικό μέτωπο ανατροπής των πολιτικών που υποσκάπτουν το μέλλον της χώρας και του πλανήτη.

Επίσης συμφώνησαν ότι αυτό προϋποθέτει σεβασμό στις διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες των μερών. Τέλος, είναι αναγκαία η επεξεργασία κοινού προγράμματος, και η διακριτότητα του κάθε πολιτικού χώρου.

Εκ μέρους της Νέας Αριστεράς τονίστηκε η ανάγκη ανασύνθεσης του χώρου της Αριστεράς, καθώς και ο διάλογος και η ανάληψη κοινής δράσης με τις δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας.

Οι Πράσινοι - Οικολογία δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί σε συνεργασίες με όσους σέβονται τις πράσινες προτάσεις και την αυτονομία τους, και εργάζονται κατά προτεραιότητα για την ανασυγκρότηση του χώρου της Πολιτικής Οικολογίας. Αξιολογούν θετικά τη μέχρι τώρα συνεργασία με τη Νέα Αριστερά σε εθνικό, αυτοδιοικητικό και κινηματικό επίπεδο.

Τα δυο μέρη συμφώνησαν να συνεχιστεί η συζήτηση για μια προγραμματική βάση».