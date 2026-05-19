Ποντάρουν στον «αλληλοσπαραγμό» της αντιπολίτευσης - Το τρίτο υπό ίδρυση και... φαρμακερό κόμμα Σαμαρά.

Η σκόπιμη -όπως φαίνεται- διαρροή του Μαξίμου για πιθανές κάλπες τον Σεπτέμβριο εν μέρει πέτυχε τον στόχο της. Αφενός έκλεισε αρκετά εσωκομματικά στόματα. Ειδικά τώρα που έρχεται την Πέμπτη η μυστική ψηφοφορία στη βουλή για την Προανακριτική Επιτροπή σε βάρος των πρώην υπουργών Σπ. Λιβανού και Φ. Αραμπατζή.

Αφετέρου, επίσπευσε την δημιουργία των δύο από τα τρία κυοφορούμενα κόμματα. Του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού που ανακοινώνονται εντός Μαΐου.

Το Μαξίμου που έχει περάσει πολλούς μήνες με την πλάτη στον τοίχο πιστεύει ότι έστω και για λίγο τα φώτα της δημοσιότητας θα στραφούν στο μακελειό που προοιωνίζεται στην κεντροαριστερά. Και όχι μόνον..

Ποντάρουν στην «φαγωμάρα» της αντιπολίτευσης

«Η απόφαση είναι να κρατήσουμε χαμηλά τώρα τους τόνους» σχολιάζει ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος.

Γιατί; «Θα τους αφήσουμε πρώτα να συγκρουστούν μεταξύ τους να βγουν τα μαχαίρια και μετά θα δούμε πως θα απαντήσουμε» λένε.

Στην πραγματικότητα το Μαξίμου ποντάρει σε όσα πρόκειται να διαδραματιστούν μέσα στην κεντροαριστερά μετά και την διαγραφή Πολάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Διαγραφή που δεν δέχεται ο ίδιος δίνοντας ραντεβού με τον Σωκράτη Φάμελλο στην Πολιτική Γραμματεία. Ενώ αναμένεται και η αυτοδιάλυση ή διάσπαση της Κουμουνδούρου με πολλούς από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για το νέο κόμμα.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η φαγωμάρα στην κεντροαριστερά και η κόντρα ΠΑΣΟΚ- Αλέξη Τσίπρα για την δεύτερη θέση θα ευνοήσει- στην συνείδηση του κόσμου – το προεκλογικό τρίπτυχο της Ν.Δ. «σταθερότητα- συνέπεια- ομαλότητα».

Χαμηλοί τόνοι για Αλέξη Τσίπρα

Φυσικά οι χαμηλοί τόνοι δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν θα σχολιάζει τα τεκταινόμενα. Όπως έκανε ο Π. Μαρινάκης αναφερόμενος στο video του Αλέξη Τσίπρα και την φράση «τώρα είναι η ώρα».

«Η ώρα για τον κ. Τσίπρα ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσθέτοντας ότι επί Τσίπρα η Ελλάδα ήταν τελευταία στην Ε.Ε σε ρυθμό Ανάπτυξης.

Η σταδιακή αποδόμηση της Καρυστιανού

Την αποδόμηση της Μαρίας Καρυστιανού – που έχει κεντροδεξιές καταβολές- έχει αναλάβει επί του παρόντος ο Άδωνης Γεωργιάδης στοχεύοντας με ένα σμπάρο δυο ..τρυγόνια. Αφενός να εκθέσει την Μαρία Καρυστιανού εμφανίζοντας την ως παράρτημα του Πούτιν στην Ελλάδα. Αφετέρου χτυπώντας το «αδελφό» δεξιό κόμμα του Κ. Βελόπουλου ποντάροντας στον μεταξύ τους ανταγωνισμό.

Η κυβέρνηση που προφανώς συμφωνεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη επί του παρόντος απλώς τον σιγοντάρει ..

«Η πολιτική μας δεν έχει χαρακτηριστικά υπεράσπισης συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης χώρας, πέραν της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Εμείς σε αυτό το γήπεδο παίζουμε. Όσοι παίζουν σε άλλα γήπεδα, ας τα βρουν μεταξύ τους» είπε ο Π. Μαρινάκης.

Προσπαθούν να κρύψουν τον διχασμό της Ν.Δ.

Όσο και αν θέλει, ωστόσο, η κυβέρνηση να πάρει τα φώτα από πάνω της, η πραγματικότητα δεν την αφήνει. Οι ερωτήσεις που δέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις αιχμές Δένδια στο Συνέδριο την απουσία Καραμανλή και το εκκολαπτόμενο κόμμα Σαμαρά, περίσσεψαν.

Με μία παρελκυστική πολιτική το Μαξίμου επιχειρεί να κρύψει τον διχασμό στο κόμμα κάνοντας λόγο για «πολυφωνία». Τον Ν. Δένδια τον εντάσσει στους υπουργούς που με την ψήφο τους εγκρίνουν την κυβερνητική πολιτική. Τους δε δύο πρώην πρωθυπουργούς χωρίς να τους απορρίπτει λεκτικά τους βγάζει στην... σέντρα.

Το τρίτο και... φαρμακερό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά

Εμφανίζοντας ως προσωπικές επιλογές τους την απόφαση τους να κόψουν κάθε δεσμό με το κόμμα που υπηρέτησαν. Αφαιρώντας σκοπίμως από την μεγάλη εικόνα την κριτική των Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά για την «κακομεταχείριση» των θεσμών και ιδιαίτερα της Δικαιοσύνης σε σκάνδαλα όπως οι υποκλοπές και όχι μόνον.

«Δεν σχολιάζουμε προσωπικές επιλογές πολιτικών που έφτασαν στο σημείο να ηγούνται της χώρας και όχι μόνο της παράταξης. Δικές τους είναι οι επιλογές, απολύτως σεβαστές. Κανείς δεν περισσεύει, πολλώ δε μάλλον όσοι ηγήθηκαν της παράταξης και της χώρας» είπε ο Π. Μαρινάκης.

Το κυοφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ωστόσο, καραδοκεί. Με την Ν.Δ. να είναι αναγκασμένη να πιεί το πικρό ποτήρι την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές. Διότι ο Μεσσήνιος πολιτικός δεν βιάζεται. Και όπως όλα δείχνουν θα χτυπήσει την κατάλληλη στιγμή...