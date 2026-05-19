Το Μαξίμου, πιεζόμενο, αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν πρωτοβουλίες για επιστροφή των δυο πρώην πρωθυπουργών - Θέμα χρόνου (δεκαπενθημέρου;) η αντίδραση (πρωτοβουλία) του Μεσσήνιου.

Η πίεση προς το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου «κάτι να γίνει» για να επιστρέψουν στη ΝΔ οι Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς όλο και αυξάνει.

Στο Συνέδριο, μεταξύ άλλων, το θέμα έθεσαν δυο κορυφαίοι υπουργοί, ο Άδωνις Γεωργιάδης με το λαϊκό αισθητήριο που κατέχει και ο Τάκης Θεοδωρικάκος που εξακολουθεί και θεωρείται ένας πολύ σοβαρός αναλυτής και μάλιστα με στρατηγική σκέψη.

Το Μαξίμου, μπροστά στην πίεση και προκειμένου να την εκτονώσει, άρχισε «διαρροές» προς «προθύμους», ότι μπορεί να υπάρξει πρωτοβουλία για επιστροφή των δυο πρώην πρωθυπουργών στη ΝΔ! Για το σκοπό αυτό χρησιμοποίησε την ομιλία ενός συνέδρου, του δικηγόρου Δημήτρη Γιάννου, ο οποίος ήταν στο παρελθόν και στο Ινστιτούτο του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού. Χρησιμοποίησε κυρίως τη φράση του ότι τα προβλήματα με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή μπορεί να λυθούν με ένα… τηλεφώνημα! Ένα τηλεφώνημα προφανώς του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους δυο πρώην πρωθυπουργούς - λες και το πρόβλημα είναι το… καλόπιασμά τους!

Τόσο ο Κώστας Καραμανλής όσο και ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς και δεν δίνουν κανένα βάρος στις διαρροές αυτές, ενώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε το δικό του μήνυμα προς τους δυο πρώην πρωθυπουργούς με τη φράση «την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες».

Οι πληροφορίες της στήλης μάλιστα επιμένουν πως είναι θέμα χρόνου (δεκαπενθημέρου;) η αντίδραση (πρωτοβουλία;) του Αντώνη Σαμαρά…