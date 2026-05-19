«Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία η απόσυρση των συστοιχιών Patriot από τον Έβρο και την Κάρπαθο, κάνοντας λόγο για «αλα κάρτ ανάγνωση» και «δήθεν ειδικούς».

«Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση ελήφθη μετά από «επιχειρησιακή εκτίμηση και την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος», με βάση εισήγηση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως υπογράμμισε, «εκρίθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι οι Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση».

Αναφερόμενος στην Κύπρο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι πρόκειται για «εντελώς διαφορετική περίπτωση», εξηγώντας πως η ανάπτυξη εκεί ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της ελληνικής κυβέρνησης, σε συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία και έπειτα από επικοινωνία του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Εδώ αναφερόμαστε στην Κάρπαθο και στο Διδυμότειχο», διευκρίνισε, απορρίπτοντας κάθε σύνδεση με τις εξελίξεις στην Τουρκία. Παράλληλα, τόνισε πως «ούτε αποτελεί μήνυμα ούτε κίνηση καλής θέλησης, ούτε κατά διάνοια», υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση «δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία».

«Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση που εισηγήθηκε το υπουργείο Άμυνας.

Το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα

Με αφορμή την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνέδριο της ΝΔ για το τριψήφιο τηλέφωνο που μπορεί να χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «ο Μητσοτάκης έχει κατακτήσει το να μπορεί να συνομιλεί με όλους αυτούς και περισσότερους από όσους παρέθεσε ο κ. Βενιζέλος γιατί ζήσαμε κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Ναι είναι πολύ σημαντικό ότι στο τιμόνι τις χώρας είναι ένας πρωθυπουργός που μπορεί να μιλήσει επί ίσοις όροις με ηγέτες άλλων χωρών. Η αλήθεια δεν είναι αλαζονική. Όταν έρχεται η ώρα της κρίσης και οι αντισυστημικές κορώνες πάνε στην άκρη και η πλειοδοσία».

«Τα πρόσωπα στο κόμμα Καρυστιανού δημιουργούν ερωτήματα»

Αναφορικά με το κόμμα Καρυστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε «εμείς μιλάμε για την Ελλάδα του 2030 και ακούμε συζητήσεις που μας γυρίζουν 200 χρόνια πίσω. Η κοινωνία ζητά επιτάχυνση και όλα τα κόμματα και κομματίδια θέλουν όπισθεν. Χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει αλλά νομίζω ότι η κοινωνία έχει ανάγκη από κόμματα που κοιτάνε τα ενδιαφέροντα των πολιτών, προφανώς διαβάζουμε για πρόσωπα που δημιουργούν ερωτήματα. Όταν ακούς πολλούς αντισυστημικούς να κρατάς καλά τα χέρια στις τσέπες σου».

«Ο Τσίπρας έκανε τα αντίθετα απ’ αυτά που υποσχέθηκε»

«Η διακυβέρνηση Τσίπρα ήταν τραγική για τους συμπολίτες μας. Η ώρα για έναν πολιτικό αυτού του επιπέδου είναι όταν βγαίνει πρωθυπουργός. Του έδωσε η κοινωνία το τιμόνι της χώρας και έκανε τα αντίθετα απ’ ό,τι είχε υποσχεθεί. Έβαλε 30 νέους φόρους, αποφυλάκισε το βαρύ έγκλημα, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραϋπουργείο δικαιοσύνης. Δεν κερδίσαμε τον Τσίπρα, κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Δεν έχουμε προτίμηση στον δεύτερο», είπε για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Ο Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει να παίξει με όρους Τσίπρα»

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Μαρινάκης είπε «δεν έχουμε προτίμηση στον δεύτερο ή τον τρίτο. Ο κ. Ανδρουλάκης αν δείτε την πρότασή του για τα κόκκινα δάνεια, έχει αποφασίσει να παίξει με τους όρους Τσίπρα, σε ένα γήπεδο, όμως, κερδίζει συνήθως όποιος είναι γηπεδούχος»

Για την ομιλία Δένδια

Όσον αφορά τον Νίκο Δένδια και την τοποθέτησή του στο συνέδριο της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ««όπως και οι υπόλοιποι σύνεδροι παρέθεσαν μια σειρά προβληματισμούς αλλά στο τέλος της ημέρας βγήκε ένα συμπέρασμα ότι η ΝΔ είναι η μόνη παράταξη που δεν μίλησε μόνο στους συνέδρους αλλά στην κοινωνία. Κοινός στόχος του Δένδια και όλων μας - και είμαστε όλοι μαζί - είναι να κερδίσουμε ξανά. Δένδιας και Γεραπετρίτης είναι από τους βασικούς συντελεστές εφαρμογής εξωτερικής πολιτικής που μέσα σε επτά χρόνια πέτυχε όσα δεν είχαν επιτευχθεί από τη Μεταπολίτευση. Εμείς ό,τι δίνουμε το δίνουμε από το πλεόνασμα της οικονομίας και δεν είναι δανεικά από τις επόμενες γενιές αλλά από χρήματα που έρχονται από την ανάπτυξη λόγω μείωσης φόρων».

