«Ήρθαμε για να σας ακούσουμε, όχι για να σας καθοδηγήσουμε» είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή εκδήλωση «Unmute now», δίνοντας ραντεβού στο Θησείο, την επόμενη Τρίτη (26/5) στις 20:00, για την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός άκουσε τους νέους να τοποθετούνται για τα ζητήματα καθημερινότητας και εργασίας και πήρε τον λόγο στο κλείσιμο.

«Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε, ακούγοντας εσάς που έχετε γεννηθεί στην ψηφιακή εποχή, να σας λέμε ότι έχουμε εμείς τις λύσεις και θα σας τις πούμε. Ήρθαμε για να σας ακούσουμε και όχι να σας καθοδηγήσουμε», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως φαίνεται και από το σχετικό βίντεο που ανάρτησε στους προσωπικούς του λογαριασμούς.

