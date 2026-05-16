Η παραγωγή των ελληνικών διυλιστηρίων ξεπερνά το μισό εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, με το 60% να διατίθεται σε εξαγωγές.

Ανησυχία προκαλεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας η συνεχιζόμενη μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου, με τις τελευταίες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αυξημένη ενεργειακή ανασφάλεια, χωρίς ωστόσο να τίθεται άμεσο ζήτημα επάρκειας για την ελληνική αγορά.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και τις αναλύσεις διεθνών οργανισμών ενέργειας, η παγκόσμια αγορά βρίσκεται σε φάση έντονης πίεσης, καθώς η κατανάλωση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε ταχύτερη απομείωση των αποθεμάτων σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Παρά τη διεθνή μεταβλητότητα, οι αρμόδιες εκτιμήσεις για την Ελλάδα συγκλίνουν στο ότι, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, δεν διαφαίνεται πρόβλημα επάρκειας στην εγχώρια αγορά καυσίμων, με τις προμήθειες να παραμένουν σταθερές.

Ωστόσο, η γενικότερη εικόνα διεθνώς δημιουργεί προβληματισμό για πιθανές μελλοντικές πιέσεις στις τιμές και για την ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα.

