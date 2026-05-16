Το 4 μηνών βρέφος είναι καλά στην υγεία του.

Ένα νεογέννητο κοριτσάκι μόλις τεσσάρων ημερών μεταφέρθηκε την Παρασκευή από τη Ρόδο στο ΠΑΓΝΗ για να πραγματοποιήσει εξειδικευμένες εξετάσεις.

Σύμφωνα με το patris, όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση του «Χαμόγελου του Παιδιού» στο Facebook, «το μωράκι είναι καλά στην υγεία του και ταξίδεψε μαζί με τον πατέρα και γιατρό του ΕΚΑΒ».

Αναλυτικά η ανάρτηση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:

«Στην πρώτη γραμμή, η καθημερινότητα των διασωστών είναι απαιτητική. Κάθε διακομιδή χρειάζεται ψυχραιμία, ετοιμότητα, συνεργασία και μεγάλη ευθύνη.

Υπάρχουν όμως και στιγμές που μένουν χαραγμένες στην καρδιά.

Χθες, η ομάδα μας βρέθηκε δίπλα σε ένα νεογέννητο κοριτσάκι μόλις 4 ημερών, που ταξίδεψε από τη Ρόδο με τον μπαμπά του, συνοδεία γιατρού του ΕΚΑΒ, για να πραγματοποιήσει εξειδικευμένες εξετάσεις στο ΠΑΓΝΗ.

Το μωράκι είναι καλά στην υγεία του και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Για τους ανθρώπους μας, τέτοιες στιγμές είναι η πιο δυνατή υπενθύμιση του γιατί βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα σε κάθε παιδί που μας χρειάζεται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με σεβασμό, φροντίδα και αγάπη για κάθε παιδί».

