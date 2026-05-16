Το κοινό στο Wiener Stadthalle αντέδρασε θερμά, ενώ στα social media η εμφάνιση της ελληνικής αποστολής προκάλεσε έντονες συζητήσεις, με πολλούς να τη συγκαταλέγουν στις πιο δημιουργικές στιγμές του φετινού διαγωνισμού.

Ο Akylas εμφανίστηκε στην έκτη θέση και τρέλανε το κοινό της Eurovision 2026 με την εκρηκτική και άκρως ευρηματική εμφάνισή του στον μεγάλο τελικό της Βιέννης, προσφέροντας μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της βραδιάς.

Με το τραγούδι «Ferto», ο 27χρονος καλλιτέχνης παρουσίασε ένα ιδιαίτερα καλοδουλεμένο σκηνικό concept, το οποίο παρέπεμπε σε σύγχρονο arcade video game, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Φωκά Ευαγγελινού. Η εμφάνιση χαρακτηρίστηκε από έντονη κινησιολογία, δυναμική σκηνογραφία και υψηλή αισθητική.

Ντυμένος με χαρακτηριστική πορτοκαλί στολή και φορώντας εντυπωσιακά «γατίσια αυτιά», ο Akylas ξεκίνησε το act του πατώντας ένα εικονικό “Start”, σηματοδοτώντας ένα θεατρικό και φουτουριστικό ξεκίνημα που καθήλωσε τους θεατές.

