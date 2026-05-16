Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τη σχετική σήμανση, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και προβλήματα στην κίνηση.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο, Κυριακή (17/5) στη Λεωφόρο Κατεχάκη, στο πλαίσιο εκτέλεσης τεχνικών έργων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας.

Οι παρεμβάσεις θα αφορούν τμηματικές διακοπές ή περιορισμούς στην κυκλοφορία, κυρίως σε συγκεκριμένες λωρίδες, με στόχο την ομαλή υλοποίηση των εργασιών συντήρησης ή βελτίωσης του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα, λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά τις ώρες 07.00 έως 10.00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα του οδικού άξονα Λεωφ. Κανελλοπούλου, Λεωφ. Αλίμου – Κατεχάκη, Λεωφ. Καρέα, οδός Ελλήνων Αξιωματικών, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, Λεωφ. Πρωτόπαπα – Αθηνών, Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου, εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας, από το ύψος της Λεωφ. Μεσογείων έως το ύψος της οδού Αλιμούντος (όριο Λεωφ. Αργυρουπόλεως), εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Αθηναίων και Ηλιούπολης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις εναπομείνασες λωρίδες.