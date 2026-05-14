Η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει προαιρετική για τους μαθητές και πραγματοποιείται πάντοτε υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού.

Πλαίσιο κανόνων για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στα σχολεία θέτει το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα ψηφιακά εργαλεία αξιοποιούνται ως υποστήριξη της μάθησης και όχι ως υποκατάστατο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι οδηγίες απευθύνονται τόσο σε μαθητές όσο και σε εκπαιδευτικούς και καθορίζουν με σαφήνεια τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται κατά τη χρήση εφαρμογών AI σε διαγωνίσματα, τεστ και σχολικές εργασίες.

AI και εξετάσεις: Τι απαγορεύεται

Σύμφωνα με το πλαίσιο, η χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων, διαγωνισμάτων και τεστ, εκτός εάν υπάρχει ρητή και ελεγχόμενη οδηγία από τον εκπαιδευτικό. Απαγορεύεται επίσης η αυτόματη παραγωγή απαντήσεων κατά τη διάρκεια εξέτασης, η χρήση AI για αναζήτηση ή επεξεργασία απαντήσεων σε πραγματικό χρόνο καθώς και η υποκλοπή ή αναπαραγωγή θεμάτων μέσω ψηφιακών εργαλείων. Στόχος των περιορισμών είναι να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της αξιολόγησης και η ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών.

Σχολικές εργασίες και χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Όσον αφορά τις εργασίες, το ΥΠΑΙΘΑ ξεκαθαρίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο υποστηρικτικά. Δεν επιτρέπεται η πλήρης παραγωγή εργασιών από εφαρμογές AI, η υποβολή κειμένων χωρίς προσωπική συμβολή του μαθητή καθώς και η χρήση AI χωρίς αναφορά ή έλεγχο από τον εκπαιδευτικό. Αντίθετα, επιτρέπεται η χρήση της για ιδέες και δομή εργασιών, επεξήγηση εννοιών, υποστηρικτική μελέτη και εξάσκηση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Απαγορεύεται η εισαγωγή σε συστήματα AI στοιχείων όπως ονόματα μαθητών, φωτογραφίες ή φωνητικά δεδομένα, βαθμολογίες και λοιπές ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες. Παράλληλα, τονίζεται ότι τα σχολεία οφείλουν να χρησιμοποιούν ασφαλή, ελεγχόμενα περιβάλλοντα πρόσβασης μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να έχουν ενεργό ρόλο καθοδήγησης, βοηθώντας τους μαθητές να χρησιμοποιούν την AI με κριτική σκέψη και υπευθυνότητα. Η χρήση της τεχνολογίας δεν αντικαθιστά τη διδασκαλία, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά στη μαθησιακή διαδικασία. Σε κάθε σχολική μονάδα θα ορίζεται «Συντονιστής χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης», ο οποίος θα παρακολουθεί την εφαρμογή των κανόνων και θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης, μόνο όμως όταν χρησιμοποιείται με σαφείς κανόνες, διαφάνεια και παιδαγωγική ευθύνη. Με το νέο πλαίσιο, επιχειρείται η ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και την προστασία της μαθησιακής διαδικασίας, ώστε η τεχνολογία να λειτουργεί ως σύμμαχος και όχι ως υποκατάστατο της γνώσης.